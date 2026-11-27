Palmeiras e Estudiantes decidem o título da Copa Libertadores neste sábado (28), às 17h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A partida coloca frente a frente o clube paulista, em busca do tetracampeonato para igualar a marca do Flamengo, e a equipe argentina, que tenta conquistar o quinto troféu continental e encerrar um jejum que dura desde 2009. O último título alviverde na competição ocorreu em 2021, justamente diante do rival carioca.

Além da glória esportiva, a decisão movimenta cifras expressivas e define o calendário internacional do campeão. O vencedor levará US$ 25 milhões (cerca de R$ 130 milhões) pela conquista, montante que pode alcançar US$ 40 milhões (R$ 200 milhões) quando somadas as premiações das fases anteriores. O triunfo também assegura classificação direta para a Copa Intercontinental de 2026, a Recopa Sul-Americana de 2027, a Copa do Mundo de Clubes de 2029 e a fase de grupos da próxima edição da Libertadores.

Para o Palmeiras, a final surge como a oportunidade ideal de dar uma resposta à torcida, que ainda lamenta a perda do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, sacramentada no Nubank Parque. Prioridade do clube na temporada, o torneio continental também pode ampliar os recordes do técnico Abel Ferreira.

O time brasileiro chega à decisão após uma campanha de superação, somando seis vitórias, três empates e três derrotas. Depois de avançar como segundo colocado do Grupo F, o Palmeiras eliminou o Cerro Porteño nas oitavas de final e contou com o protagonismo do goleiro Carlos Miguel nas disputas de pênaltis das quartas e da semifinal — diante do Fluminense, o arqueiro defendeu a cobrança de Nonato para selar a vitória por 5 a 3. Para o jogo em Montevidéu, a única dúvida na escalação é o lateral-esquerdo Piquerez, que está em estágio final de recuperação.

Do outro lado, o Estudiantes desembarca no Uruguai invicto na fase eliminatória. Vice-líder do Grupo A, o clube de La Plata deixou pelo caminho a Universidad de Chile nas oitavas e superou o Corinthians por 1 a 0 na Neo Química Arena, com gol de Alexis Castro, nas quartas de final. Na semifinal, segurou dois empates contra o Flamengo e avançou nos pênaltis por 3 a 2 graças à atuação decisiva do goleiro uruguaio Fernando Muslera, que defendeu três cobranças. O principal desfalque argentino é o volante Baltasar Rodríguez, suspenso após ser expulso diante dos cariocas.