São Paulo e Fluminense encerram a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro hoje, às 21h30, no estádio do Morumbis, na capital paulista.
O confronto coloca frente a frente equipes em momentos distintos na tabela. O São Paulo entra em campo pressionado pela torcida após acumular três partidas sem vitória, sequência que inclui um empate sem gols contra o Corinthians na rodada anterior.
Com 44 pontos, a equipe comandada por Dorival Júnior precisa do resultado positivo para manter chances matemáticas de classificação à próxima Copa Libertadores, cenário que depende da abertura de novas vagas no torneio via G-7.
Ciente da cobrança nas arquibancadas e da falta de resultados recentes, o treinador tem pedido desculpas publicamente aos torcedores, mas aposta no apoio da torcida como fator decisivo para a reação.
Do outro lado, o Fluminense vive fase de recuperação. Depois de um período de instabilidade, o time carioca engatou duas vitórias consecutivas ao superar o Internacional por 2 a 1, em casa, e golear o Vitória por 3 a 0, no Barradão. Ocupando a quarta colocação com 57 pontos, a equipe busca consolidar sua permanência no G-4, zona que garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Para manter o embalo, o técnico Marcão cobrou que o elenco repita a atuação apresentada em Salvador, destacando que os atletas executaram com precisão tudo o que havia sido planejado nos treinamentos.
Para o duelo no Morumbis, Dorival Júnior terá de lidar com três desfalques relevantes por suspensão, já que o volante Newton e os atacantes Luciano e Ferreirinha receberam o terceiro cartão amarelo. Com a ausência de Newton, que vinha atuando improvisado no setor defensivo, Osorio assume a titularidade na zaga. A provável escalação são-paulina conta com Rafael no gol; Rafael Tolói, Arboleda e Osorio na defesa; Pedro Lima, Pablo Maia, Bobadilla e Iago no meio-campo; e um trio ofensivo formado por Lucas Moura, Artur e Calleri.
No Fluminense, o cenário é de reforços. O técnico Marcão terá o retorno do zagueiro Ignácio, que cumpriu suspensão na última rodada, além de contar com os atacantes Savarino e Canobbio, que retornaram sem problemas físicos após defenderem suas respectivas seleções na Data Fifa. Com a base mantida, o time carioca deve ir a campo com Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e Hulk.