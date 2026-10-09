Arapongas chega aos 79 anos com pacote de obras de R$ 100 milhões

O município de Arapongas comemora neste sábado (10) seu 79º aniversário consolidado como um dos principais polos econômicos do Paraná. A data é marcada pela execução de um pacote de investimentos que ultrapassa R$ 100 milhões, voltado à infraestrutura, saúde e educação, além da manutenção do título de Capital Nacional Moveleira e da liderança regional na geração de empregos e nas exportações.

Segundo o prefeito, Rafael Cita, as frentes de trabalho buscam atender demandas estruturais e projetar o crescimento do município. O pacote de obras em andamento destina R$ 20 milhões para o recapeamento asfáltico, serviço que aguarda a estiagem para avançar, R$ 58 milhões para a construção de dois colégios estaduais e R$ 1,5 milhão para a reforma do Centro Integrado de Saúde da Mulher (Cisam). Na área de mobilidade escolar, o investimento alcança R$ 9,8 milhões para a compra de 15 ônibus e cinco vans.

“Arapongas completa 79 anos de uma história construída por muitas mãos. Chegamos a essa altura como a Capital Moveleira do Brasil e um centro de referência. Nosso desafio é seguir investindo em educação, saúde, segurança, habitação e mobilidade urbana, projetando a cidade para o futuro”, afirma o prefeito.

O volume de investimentos reflete a força econômica do município. Arapongas lidera a abertura de empresas na região, com o registro de mais de 2,2 mil novos negócios neste ano segundo a Junta Comercial do Paraná (Jucepar). São mais de 22 mil empresas ativas no município que projeta um potencial de consumo de R$ 6,2 bilhões, de acordo com o estudo IPC Maps.

O desempenho nos negócios acompanha o crescimento nas vagas de trabalho. Entre 28 municípios da região, Arapongas é o líder na geração de empregos com carteira assinada. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram abertas mais de 1,5 mil vagas formais entre janeiro e agosto. A indústria de transformação concentra a maioria das contratações, impulsionada pela fabricação de móveis (24%) e de alimentos (12%).