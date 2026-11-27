O bispo Dom Carlos José de Oliveira celebrou, na noite de sexta-feira (27), a missa de despedida da Diocese de Apucarana. A celebração em ação de graças, na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, marcou o encerramento de sete anos à frente da diocese. O religioso vai assumir a Diocese de Limeira, no interior de São Paulo.

Nesta sexta, Dom Carlos também recebeu uma Moção de Louvor da Câmara Municipal de Apucarana em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na Igreja e na comunidade desde 2019. A homenagem foi proposta pelo vereador Moisés Tavares (Avante) e entregue diante de fiéis e membros da comunidade religiosa.

“Dom Carlos marcou sua passagem por nossa cidade com seu carisma, sua organização e sua maneira especial de conduzir a Diocese”, afirmou Tavares.

Em entrevista à Tribuna antes da despedida, o bispo disse que deixa Apucarana com tristeza pela partida e serenidade diante da nova missão. “Não é que Limeira vá tomar posse de todo o meu coração. Continuarei amando a querida diocese de Apucarana”, afirmou

Um dos marcos do período foi a elevação da Catedral Nossa Senhora de Lourdes à condição de Basílica Menor, título concedido pelo papa Francisco em outubro de 2024. Dom Carlos também idealizou a Romaria Diocesana, retomou as missas mensais do dia 11 e promoveu a consagração da diocese ao Imaculado Coração de Maria e a São Miguel Arcanjo.

Durante a pandemia de Covid-19, a Diocese criou o Serviço Diocesano da Caridade (Sedic) para atender famílias em situação de vulnerabilidade. Ao longo dos sete anos, Dom Carlos ordenou 14 padres diocesanos, seis religiosos e 54 diáconos permanentes. Ele também recebeu os títulos de cidadão honorário de Apucarana e Arapongas.