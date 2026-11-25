A equipe econômica deve prorrogar por mais 30 dias a subvenção de R$ 2,12 por litro de diesel comercializado no país. A extensão do benefício pode custar entre R$ 8 bilhões e R$ 10,5 bilhões, elevando para cerca de R$ 85 bilhões o impacto total das políticas de contenção dos preços dos combustíveis nas contas públicas em 2026.

A previsão foi anunciada ontem pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, durante entrevista sobre a liberação de R$ 3,43 bilhões do Orçamento. A portaria que formaliza a renovação ainda precisa ser validada pelo governo.

“O custo era estimado em R$ 10,5 bilhões [por mês], mas a gente tem verificado na execução que esses valores giram um pouco abaixo. Na prática, temos visto algo na faixa entre R$ 8 bilhões e R$ 10,5 bilhões”, afirmou Moretti.

Segundo o ministro, as medidas adotadas para reduzir os efeitos da alta internacional do petróleo já provocaram impacto de aproximadamente R$ 75 bilhões nas contas públicas neste ano. O valor inclui de R$ 64 bilhões a R$ 65 bilhões em subvenções aos combustíveis e cerca de R$ 10 bilhões em perda de arrecadação com desonerações tributárias.

A nova prorrogação ainda não está incluída no impacto de R$ 75 bilhões. Com o gasto adicional, o custo total poderá chegar a aproximadamente R$ 85 bilhões, caso a subvenção fique no limite estimado pelo governo.