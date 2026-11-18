O Paraná alcançou a menor taxa de desocupação da história no 3º trimestre de 2026, com 3%, redução de 0,1 ponto percentual em relação aos 3,1% do trimestre imediatamente anterior, que já era considerado o melhor resultado da série, iniciada em 2012. O índice foi divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e compõe a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral.

De acordo com o levantamento, dos 9,826 milhões de paranaenses em idade para trabalhar (acima de 14 anos), 6,505 milhões compõem a força de trabalho (pessoas ocupadas ou em busca de emprego), das quais 6,310 milhões estavam ocupadas. Apenas 195 mil pessoas não tinham emprego no 3º trimestre de 2026, o menor número absoluto da história.

Quando comparado o 3º trimestre de 2026 com o mesmo período de outros anos, é possível ver uma evolução constante do mercado de trabalho paranaense na última década. Em 2017, por exemplo, a taxa de desocupação era de 8,5%, chegando a 10,5% em 2020 e 8% em 2021, auge da pandemia de Covid-19. Desde então, esse índice vem reduzindo ano a ano: 5,3% em 2022; 4,6% em 2023; 4% em 2024; 3,5% em 2025; e 3% em 2026.

Outro ponto relevante é que desde o 2º trimestre de 2025 a taxa de desemprego no Paraná está abaixo de 4%, resultado que antes só havia sido atingido nos 4º trimestres de 2013 (3,8%), de 2014 (3,7%) e de 2024 (3,2%). Economistas classificam uma taxa de desocupação abaixo de 5% como pleno emprego, o que é o caso do Paraná há mais de um ano.

No cenário nacional, o resultado do Estado foi o 4º melhor do País, empatado com Espírito Santo (3%) e atrás somente de Santa Catarina (2,2%), Mato Grosso do Sul (2,3%) e Mato Grosso (2,6%). Em relação às maiores economias, São Paulo está em 14º lugar (5,4%), Rio de Janeiro em 23º lugar (6,9%) e Minas Gerais aparece em 7º lugar (4%). Os maiores índices foram registrados em Pernambuco (8,6%), Amapá (7,9%) e Sergipe (7,4%). A taxa de desocupação no Brasil foi de 5,2%.

“Alcançamos mais esse resultado histórico para os paranaenses, com apenas 3% de desemprego, o que na prática mostra que hoje temos mais vagas do que gente para trabalhar. Esse resultado é fruto do bom momento pelo qual passa a nossa economia”, afirmou Ratinho Junior (PSD).