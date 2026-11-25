A educação brasileira tem novas diretrizes para o uso responsável da inteligência artificial (IA), com foco na supervisão humana, na proteção dos estudantes e na formação dos profissionais. Estabelecidas pela Resolução do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP) nº 1, de 11 de novembro de 2026, essas orientações já fazem parte de práticas da rede estadual do Paraná, que utiliza a tecnologia para apoiar a aprendizagem, preservar a autonomia docente e estimular o pensamento crítico dos alunos.

Válida para instituições públicas e privadas de todos os níveis de ensino, a norma prevê transparência, proteção de dados pessoais e adequação dos recursos às etapas escolares. Também determina que decisões sobre avaliação e trajetória escolar permaneçam sob responsabilidade humana. No caso das redações, admite a pré-correção por IA como apoio, mas exige leitura integral e apreciação direta da produção pelo professor.

De acordo com a coordenadora de Educação Digital da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), Ana Paula Cunha, as diretrizes representam uma oportunidade de fortalecer e aperfeiçoar práticas já desenvolvidas no Paraná. “Nosso compromisso é continuar assegurando que a IA seja utilizada como ferramenta de apoio ao processo de ensino e aprendizagem, preservando a autonomia e o protagonismo do professor na condução das suas atividades pedagógicas”, afirma.

A preparação dos profissionais integra essa política. Até o fim do ano passado, cerca de 16,7 mil professores da rede paranaense haviam concluído formações em educação digital, com temas que incluem IA e pensamento computacional, com o objetivo de ampliar a compreensão sobre o uso pedagógico da IA, para que esses recursos sejam utilizados com intencionalidade, responsabilidade e alinhamento ao currículo.

Um dos maiores exemplos é o Redação Paraná, desenvolvido pela Seed-PR e disponibilizado para toda a rede estadual em 2021. Voltado aos anos finais do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio, o recurso reúne propostas de produção textual e devolutivas que ajudam os estudantes a revisar a escrita, com acompanhamento dos professores.

Atualmente, o Redação Paraná utiliza o modelo de linguagem Gemini para uma pré-análise automatizada de quatro gêneros textuais: dissertativo-argumentativo, conto, crônica e relato.

O professor acompanha a produção textual, examina os apontamentos da devolutiva automatizada e conduz as intervenções pedagógicas conforme as necessidades dos estudantes e o contexto de aprendizagem da turma.