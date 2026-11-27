A Câmara de Apucarana realiza, na próxima segunda-feira (30), a eleição para a presidência da Casa no biênio 2027–2028. A votação está marcada para as 19h, durante a sessão ordinária, no plenário. Além do presidente, os vereadores vão escolher o vice-presidente, o primeiro-secretário e o segundo-secretário.

O atual presidente, Danylo Acioli (MDB), tenta a reeleição. Também disputam o cargo Tiago Cordeiro (PDT), José Airton Deco de Araújo (Agir) e Moisés Tavares (Avante). Os três integram a base do prefeito Rodolfo Mota (União Brasil).

Para concorrer à presidência, Deco deixou o comando da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) e reassumiu o mandato. Ele voltou à cadeira que vinha sendo ocupada pelo suplente Luciano Facchiano (Agir) desde a sua nomeação para a autarquia.

O Ato da Presidência nº 126/2026, assinado por Danylo Acioli em 25 de novembro, incluiu a eleição na ordem do dia da sessão. A convocação estabelece que o vereador titular licenciado que queira votar ou concorrer, como é o caso de Deco, “deverá reassumir o exercício do mandato antes da abertura da sessão”. Para isso, o titular deve comunicar o retorno por escrito à Presidência e comprovar que deixou o cargo que motivou a licença.

Segundo o Regimento Interno da Câmara de Apucarana, os vereadores serão chamados por ordem alfabética para declarar o voto. A convocação prevê “votação nominal e aberta, cargo por cargo”. A escolha começa pela presidência, seguida da vice-presidência e da primeira e da segunda secretarias. Vence quem tiver a maioria dos votos.

Os eleitos para ocupar a Mesa Executiva do Legislativo de Apucarana no biênio 2027–2028 tomarão posse em 2 de janeiro de 2027.