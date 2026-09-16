Candidato a reeleição na Alep, Bazana reforça defesa do ensino especial

Candidato à reeleição o deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD) quer consolidar sua atuação na área da educação especial, sua principal bandeira de mandato. Em entrevista à Tribuna/TNOnline, o araponguense também afirmou que pretende ampliar atuação visando investimentos nos municípios e cobrar avanços em obras de infraestrutura no Norte do Paraná.

Entre os números apresentados pelo parlamentar está a destinação de mais de R$ 95 milhões para Arapongas em áreas como saúde, educação, segurança e assistência social. Bazana também afirma que ajudou a articular investimentos de mais de R$ 1,5 bilhão junto ao Governo do Estado, destinado às escolas especializadas e instituições do Paraná.

Segundo o deputado, os convênios com instituições também foram ampliados. “Eu consegui mais que dobrar esses convênios. O governador Ratinho Junior realmente abraçou a nossa causa”, declarou.

A atuação junto às Apaes é uma das principais bandeiras de Bazana. O deputado afirma ter 24 anos de trabalho voluntário junto às instituições e diz que essa experiência orienta sua atuação parlamentar. “Eu tenho essa pauta como referência de vida. Me tornei deputado para isso também”, afirmou. Ele afirma ter atuado como interlocutor do governador nas demandas relacionadas às escolas especializadas. “Eu sou hoje o interlocutor do governador Ratinho Junior para levar as melhores condições para as escolas especializadas do estado do Paraná”, afirmou.

Bazana também defende a manutenção do modelo de escolas especializadas adotado no Paraná. “A gente prepara essas crianças, dentro das escolas especializadas, nós preparamos para serem inseridas novamente ao ensino comum. Aquelas que não têm condição de voltar para o ensino comum, a gente prepara para o mercado de trabalho, e aquelas que não têm condição de mercado de trabalho, a gente prepara para a vida”, afirmou.

Além da educação especial, o deputado afirma ter atendido demandas apresentadas por prefeitos de diferentes regiões. Segundo ele, os pedidos envolveram principalmente educação, equipamentos e veículos para escolas estaduais, além de outras áreas. “Todos os municípios que nos procuram, todos os prefeitos que estiveram conosco, nós atendemos de alguma forma”, disse.

Caso seja reeleito, Bazana aponta como prioridades obras de infraestrutura consideradas estratégicas para a região. Entre elas estão a duplicação da PR-218, entre Arapongas e Sabáudia, o Contorno de Arapongas e uma trincheira na PR-444, em Apucarana. “Recentemente o governo acabou de anunciar a duplicação da PR-218, que liga Arapongas até Sabáudia. É muito importante isso”, afirmou. Sobre Apucarana, ele defende a obra da trincheira como forma de melhorar o fluxo de veículos na região.

O deputado também afirma que pretende cobrar investimentos das empresas responsáveis pelas rodovias concedidas. Para ele, a cobrança pode ocorrer por meio de diálogo com o Executivo e as concessionárias.“Não é bater no governo, não é ficar indo para a tribuna querer agredir. Não. É diálogo. O deputado Bazana é o deputado do diálogo, da conversa”, declarou.

Na educação especial, uma das próximas demandas apontadas pelo parlamentar é garantir às escolas especializadas benefícios semelhantes aos disponíveis na rede regular. Ele cita a recente liberação de kits escolares e afirma que trabalha para que as instituições também recebam merenda e uniformes.

O candidato diz ainda que prefere apresentar as demandas diretamente aos secretários e ao governador, em vez de transformar as cobranças em disputas públicas. “Eu não sou deputado de TikTok, de celular, eu sou deputado de resolução, de trabalho”, declarou.