O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), anunciou Carlos Fernando dos Santos Lima como futuro secretário Anticorrupção do Estado. Advogado e ex-procurador da República, ele é natural de Apucarana e foi um dos seis procuradores que integraram a equipe original da Operação Lava Jato, em Curitiba, em 2014. Ao longo dos quatro anos em que atuou na força-tarefa, tornou-se um de seus principais nomes, participando diretamente das investigações de corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas à Petrobras.

A criação de uma estrutura específica para o combate à corrupção foi um dos compromissos assumidos por Moro durante a campanha ao Governo do Paraná. Segundo o governador eleito, a nova secretaria contará com servidores qualificados, mecanismos efetivos de denúncia e programas de compliance para prevenir e identificar irregularidades na administração pública. A pasta será criada por meio da reforma administrativa que Moro pretende encaminhar à Assembleia Legislativa ainda neste ano.

“Estamos trazendo para o nosso governo um profissional que conhece profundamente os mecanismos de funcionamento da corrupção e sabe como combatê-la. Carlos Fernando teve atuação destacada na Operação Lava Jato e reúne uma experiência muito importante na investigação de crimes contra a administração pública, no rastreamento de recursos e na estruturação de mecanismos de combate à corrupção. Queremos uma Secretaria Anticorrupção forte, técnica e efetiva, que trabalhe para prevenir desvios, identificar irregularidades e proteger o dinheiro dos paranaenses. A experiência dele será fundamental para construir essa estrutura no Paraná”, afirmou Moro.

PERFIL

O futuro secretário é filho de Osvaldo dos Santos Lima, que também foi procurador de Justiça, além de vice-prefeito de Apucarana e deputado estadual.

Carlos Fernando construiu sua carreira no Ministério Público no próprio Estado, onde atuou como promotor de Justiça e procurador da República. Integrou a equipe original da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, em 2014, como um dos seis procuradores responsáveis pelo início dos trabalhos. Durante quatro anos, atuou nas investigações de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras e teve papel importante na estruturação dos primeiros acordos de colaboração premiada e leniência empresarial do Ministério Público brasileiro.

Foi procurador da República por 24 anos (1995 a 2019), atuou na força-tarefa Banestado/CC5 e ocupou duas vezes a coordenação criminal da Procuradoria da República no Paraná. Antes, foi promotor de Justiça no Estado. Também possui Master of Laws pela Cornell Law School, nos Estados Unidos.

Atualmente, atua como advogado especializado em compliance, investigações internas, gestão de crises, monitoria externa e negociação de acordos de colaboração premiada e leniência empresarial. Também ministra palestras e treinamentos sobre lavagem de dinheiro e combate à corrupção, é instrutor da Escola Superior do Ministério Público da União e possui artigos e livro publicados sobre compliance.