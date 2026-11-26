O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), anunciou ontem mais dois nomes que integrarão sua equipe a partir de janeiro de 2027. O médico e gestor público Ricardo Akel será o secretário da Saúde. Já Fernando Hideyo Yokemura ficará à frente da Secretaria de Governo Digital e Inteligência Artificial.

“Ricardo Akel é uma grande referência da medicina paranaense e da gestão pública da saúde. Fernando Yokemura é reconhecido nacionalmente na transformação digital e no desenvolvimento de tecnologias para facilitar o acesso aos serviços governamentais”, afirmou o governador eleito.

Durante a campanha, Moro apresentou como prioridades para a área a redução das filas, a ampliação do acesso a consultas, exames e cirurgias e o fortalecimento da atenção primária. O plano de governo prevê a criação da Tabela SUS Paranaense, com complementação estadual aos valores pagos por procedimentos, além da expansão da telemedicina e da digitalização dos serviços.

Médico formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Ricardo Akel é mestre em Medicina Interna e possui especializações em Clínica Médica, Gastroenterologia e Administração Hospitalar.

Foi professor e médico do Hospital de Clínicas da UFPR, onde exerceu os cargos de diretor médico e diretor-geral.

Akel também teve participação na construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre 1990 e 1992, foi secretário nacional de Assistência à Saúde e presidente do Inamps, período em que participou da formulação das Leis Orgânicas da Saúde e da integração do instituto ao SUS.

Já Fernando Hideyo Yokemura tem mais de 35 anos de experiência em tecnologia da informação, governança e transformação digital. Advogado e tecnólogo em processamento de dados, possui mestrado em Gestão Pública e especializações em inteligência artificial, Big Data, finanças e engenharia de software.

A nova secretaria terá a missão de integrar e simplificar os serviços estaduais, reduzir a burocracia e ampliar o uso de tecnologia na administração pública.