Prefeituras pleiteiam recursos para cobrir prejuízos causados pelo El Niño

Desde agosto, mais de 6,9 milhões de brasileiros foram impactados pelos eventos climáticos, conforme segunda edição do Boletim El Niño 2026/2027 elaborado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e divulgado ontem. Os prejuízos econômicos – que no país passam de R$ 12,6 bilhões - são um desafio para prefeitos. Na região, pelo menos dez municípios registram prejuízos com um contingente populacional afetado de mais de 23 mil pessoas.

Na região, Apucarana é o município com maior registro de estragos. O temporal do último dia 21 atingiu 21 mil pessoas. Segundo o prefeito Rodolfo Mota, a Prefeitura segue na busca por verbas estaduais para quitar gastos com telhas e lonas que foram compradas para ajudar a população. “Estamos aguardando esse recurso para poder pagar esse fornecedor, pagar as lonas, hora extra e diesel. Estamos pleiteando um recurso do Governo do Estado, e vamos ter que pleitear outros. Por exemplo, para arrumar os veículos da prefeitura. Nós devemos ter em torno de 40 a 50 veículos que foram apedrejados com o granizo”, informa.

O prefeito explica que o prazo é de seis meses para tratar dessa calamidade. “Vamos apresentando os orçamentos e pleiteando esses recursos com a Defesa Civil Estadual, e eventualmente vamos poder pleitear alguma coisa com a Defesa Civil Nacional também. O fato é que o desafio fica com a prefeitura, com o prefeito e com a sua equipe. Vamos aguardar também o despacho da Defesa Civil Nacional reconhecendo tudo o que aconteceu aqui, para podermos contar com o apoio e a ajuda deles”.

A administração municipal jpa enviou a documentação necessária ao Governo Federal e aguarda o reconhecimento oficial do estado de emergência. Se o decreto for homologado em Brasília, os apucaranenses que possuem saldo no FGTS estarão autorizados a realizar saques emergenciais para reconstruírem seus lares.

Sem viabilidade jurídica para realizar repasses financeiros diretos aos proprietários de imóveis afetados, a prefeitura tem focado o atendimento no suporte humanitário através da distribuição de telhas, lonas, colchões e cestas básicas.

O prefeito fez questão de separar as ações de socorro imediato de um empréstimo de R$ 30 milhões recentemente aprovado junto à Caixa Econômica Federal. Ele explicou que o financiamento não pode ser utilizado no atendimento direto aos afetados pelas chuvas.

O montante captado junto à Caixa destina-se à renovação do pátio de máquinas e à execução de um amplo plano de recuperação asfáltica em bairros degradados. Devido à legislação eleitoral, essa verba só poderá ser liberada e movimentada após o segundo turno das eleições, com previsão de chegada aos cofres municipais entre novembro e dezembro.

Os prejuízos do El Niño são discutidos no Encontro Nacional das Defesas Civis Municipais, aberto ontem em Brasília. Segundo levantamento da CNM, entre 1º de julho e 30 de setembro, 1.035 Municípios emitiram decretos de situação de emergência e/ou estado de calamidade pública.

Marilândia do Sul defende mais recursos federais

O temporal que atingiu Marilândia do Sul afetou 341 pessoas e deixou R$ 70 mil em prejuízos, avalia a Prefeitura. O município defende mais investimentos federais para a prevenção, como melhorias na drenagem e pontes rurais, essenciais para mitigar danos.

“O Brasil está enfrentando mais desastres climáticos, os municípios estão tendo grandes prejuízos, mas o dinheiro federal destinado para prevenção e resposta ainda é muito menor do que o necessário” afirma a gestora de projetos e convênios, Kelly Zanlorenzi. “Os recursos federais são muito abaixo da realidade que enfrentamos e a tendência é piorar. Sem uma resposta rápida da Defesa Civil, o município fica desamparado”, afirma.

EM FAXINAL, PREFEITURA VEM ARCANDO COM DANOS

Em Faxinal, a prefeitura elaborou um plano de contingência para para minimizar os impactos climáticos. “Nós temos um plano de contingência que não é fechado, pode ser adequado a qualquer tempo, tirando como lição o que ocorreu nos outros municípios”, ressalta o assessor jurídico da prefeitura, Francisco Alfredo Ferreira (Ral). Segundo Ferreira, o município vem arcando com os danos de pequenas ocorrências utilizando recursos próprios, sem subsídios externos. “Pretendemos nos preparar para uma situação mais gravosa do que viermos a enfrentar”, conclui

