Ratinho Jr entrega obras de R$ 54 mi em Apucarana quarta

O governador Ratinho Junior (PSD) estará em Apucarana na próxima quarta-feira (16) para a inauguração de duas importantes obras nas áreas de saúde e educação, que somam R$ 54 milhões em investimentos estaduais. A agenda dupla marca a entrega do novo prédio do Colégio Estadual Professora Godomá Bevilacqua de Oliveira e das novas instalações da unidade Materno Infantil do Hospital da Providência.

As duas obras são fruto de articulação do ex-secretário de Saúde, deputado federal Beto Preto (PSD), que destacou a importância da conquista (ver box).

O primeiro evento ocorre às 9 horas, no Distrito de Vila Reis, com a inauguração da unidade escolar. Com um investimento de aproximadamente R$ 20 milhões e obras autorizadas em fevereiro de 2025, o colégio encerra uma espera histórica da comunidade. A nova estrutura, erguida em um terreno de 6,8 mil metros quadrados doado pela prefeitura em 2013, atenderá cerca de 300 alunos da rede estadual.

Até então, os estudantes precisavam compartilhar o espaço com a Escola Municipal José de Alencar. O novo colégio vai receber alunos de bairros como Correia de Freitas, Pinhalzinho, São Pedro do Taquara, Jardim Curitiba, Santa Luzia, além de toda a zona rural adjacente.

Na sequência, às 11h, o governador entrega a nova maternidade e as obras de reforma e ampliação do Hospital da Providência. A intervenção de infraestrutura hospitalar recebeu um aporte de R$ 34 milhões, com o objetivo de modernizar e fortalecer o atendimento médico materno-infantil de Apucarana e dos municípios de toda a região. A nova maternidade fica no andar superior do Hospital da Providência. Com o funcionamento da nova ala, o hospital poderá unificar o atendimento em um único prédio.

‘MOMENTO IMPORTANTE’, DIZ BETO PRETO

O deputado federal e ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, celebrou as entregas e destacou o trabalho conjunto para viabilizar os investimentos em vídeo divulgado em suas plataformas.

“Na próxima quarta-feira, dia 16 de setembro, teremos uma data muito importante em Apucarana, com a presença do governador Ratinho Junior”, afirmou.

Beto Preto ressaltou a importância das duas obras para o município. “Teremos a inauguração do Colégio Godomá Bevilacqua, na Vila Reis, uma obra de R$ 20 milhões, e também a inauguração das novas instalações da maternidade do Hospital da Providência, além da reforma e ampliação do hospital, em um investimento de R$ 34 milhões.”

Segundo o ex-secretário de Saúde, os investimentos representam uma conquista construída em conjunto. “São R$ 54 milhões que nós conseguimos trabalhar junto ao Governo do Estado para que pudessem acontecer na nossa Apucarana. Essa obra é de todos nós e eu quero celebrar com vocês, apucaranenses.”

Para Beto Preto, as entregas demonstram a capacidade de transformar demandas da população em obras concretas. “É um momento muito importante para a nossa cidade. São investimentos que ficam para Apucarana, que melhoram a vida das pessoas e que mostram a força da parceria com o Governo do Estado.”