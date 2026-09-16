Ratinho Junior entrega obras na saúde e educação em Apucarana

O governador Ratinho Junior cumpriu agenda em Apucarana ontem para a entrega e o anúncio de um pacote de obras que ultrapassa R$ 73 milhões em investimentos estaduais. Ratinho Junior inaugurou as novas instalações da unidade Materno-Infantil do Hospital da Providência e a sede própria do Colégio Estadual Professora Godomá Bevilacqua de Oliveira, além de autorizar a licitação para a reconstrução da estrada que liga Apucarana ao município vizinho de Rio Bom.

Na nova maternidade do Hospital da Providência, foram investidos R$ 34 milhões. Com a obra de mais de 6 mil metros quadrados, a instituição filantrópica saltou de 200 para 357 leitos. O espaço abriga um moderno Banco de Leite Humano e novas vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, pediátrica e adulta.

“Estamos aqui inaugurando praticamente um novo hospital, que tinha 200 leitos e agora passa a ter 357. Foram feitos 157 novos leitos na área materno-infantil”, afirmou o governador, ressaltando que a unidade passa a contar também com um total de 30 leitos de UTI.

Ele destacou que a inauguração tem efeito estratégico em toda a região. “É um reforço que faz parte da estratégia montada desde o início do governo de regionalizar a saúde”, assinalou Ratinho Junior, lembrando a atuação do ex-secretário de Saúde e deputado federal Beto Preto (PSD) na coordenação do projeto da nova maternidade.

Atendendo a 17 municípios da 16ª Regional de Saúde de Apucarana e operando com 85% dos pacientes via SUS, a unidade foi classificada pelo secretário de Estado da Saúde, César Neves, como fundamental para a contínua redução da mortalidade materna e infantil no Paraná. A estrutura é referência para a 16ª RS e acolhe demandas de alta complexidade em ortopedia e neurocirurgia para as 14ª e 22ª Regionais, cobrindo uma população de quase 793 mil habitantes. Cerca de 2,9 mil partos são realizados anualmente no local.

A entrega encerra a dependência da antiga Maternidade Santa Helena, que funcionava em um prédio alugado pela prefeitura a uma quadra do hospital principal. A separação física obrigava a transferência de gestantes e recém-nascidos agravados em ambulâncias. O fim do aluguel, que custava R$ 1 milhão anual aos cofres de Apucarana, permitirá ao município reinvestir o valor em exames e cirurgias eletivas. “A gente vai poder investir para atender melhor a população”, comemorou o prefeito Rodolfo Mota (PSD).

NOVA ESCOLA AMPLIA ENSINO INTEGRAL

Na área da educação, Ratinho Junior inaugurou o novo prédio do Colégio Estadual Professora Godomá Bevilacqua de Oliveira, no Distrito de Vila Reis, que recebeu R$ 20,2 milhões em investimentos. A obra atende a uma espera de mais de uma década da comunidade, já que os estudantes da rede estadual dividiam de forma precária as instalações da Escola Municipal José de Alencar há 16 anos.

O novo edifício conta com 12 salas de aula climatizadas, painéis de energia solar, quadra poliesportiva coberta e laboratórios multifuncionais. A construção ocorreu em um terreno doado ainda na gestão do ex-prefeito Beto Preto, que também atuou junto ao Governo do Estado para a viabilização dos recursos.

A estrutura adequada preparará o colégio para a transição ao modelo de ensino integral a partir de 2027, podendo dobrar sua capacidade atual de 286 alunos para até 800 matrículas nos próximos anos. Presente na solenidade, o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, adiantou que outros dois colégios serão construídos em Apucarana, nas regiões do Jardim Interlagos e Sumatra.

O prefeito Rodolfo Mota pontuou que, com a mudança de sede, a Escola Municipal José de Alencar também passará por melhorias. “Em 2027, nós vamos reconstruir a escola da Vila Reis. Como o colégio saiu de lá, teremos condições de demolir as partes mais antigas e reconstruir a unidade municipal”, explicou.

Recuperação de estrada vai custar R$ 19 milhões

Ainda durante a solenidade, o governador anunciou a licitação para a recuperação da estrada entre Apucarana e Rio Bom, orçada em R$ 19 milhões. O projeto prevê a reconstrução estrutural completa dos 20 quilômetros da via, que tem quase 50 anos e sofre com buracos recorrentes.

O governador ressaltou que, apesar de ser uma via municipal, o trecho possui relevância estratégica. “Tem uma importância regional porque liga duas cidades, fortalece a nossa agricultura e vai criar um novo eixo de desenvolvimento entre elas”, disse Ratinho Junior.

Mota lembrou que o projeto de engenharia, elaborado pela Prefeitura de Apucarana em conjunto com a Secretaria das Cidades (Secid), não prevê apenas uma nova camada de asfalto, mas uma intervenção profunda. “O povo que convive com aquela estrada não aguenta mais tapa-buraco e crateras atrapalhando o escoamento da produção e o deslocamento até Rio Bom”, observou o prefeito.

Para o prefeito de Rio Bom, Moisés de Andrade, a obra — esperada há décadas — vai estreitar ainda mais os laços locais. “É uma estrada muito antiga, de quase 50 anos, que será totalmente reconstruída. Isso vai nos aproximar de Apucarana para negócios, estudos e facilitará a vida das pessoas que se deslocam diariamente para trabalhar em ambos os municípios”, concluiu Andrade.