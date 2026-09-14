Dezenove dias para as eleições

A partir de hoje, até as eleições de 4 de outubro, apenas 19 dias nos separam da data do pleito. A propaganda eleitoral, no entanto, no horário gratuito do rádio e da televisão encerra-se no dia 1º de outubro, uma quinta-feira, ou seja, três dias antes das eleições. Por outro lado, até a véspera do pleito, ou seja, dia 3 de outubro, os candidatos poderão fazer campanha, distribuindo material de propaganda, promovendo carreatas ou passeatas, utilizar alto-falantes e amplificadores de som, tudo no período compreendido entre as 8 e 22 horas. Vale lembrar que, a partir do dia 1º de outubro até as 24 horas após o fim da votação, é proibida a publicação e a republicação, ainda que gratuitas, bem como impulsionamentos pagos. Vale para conteúdos sintéticos, produzidos ou alterados por inteligência artificial ou tecnologias equivalentes que utilizem imagem, voz ou manifestação de candidatos ou pessoas públicas. De agora em diante, à medida que os dias passam, aumenta a tensão entre os candidatos e seus apoiadores. Haja coração!

Só Ponta Grossa

O candidato ao governo do Estado apoiado pelo governador Ratinho Junior, o deputado federal Sandro Alex (PSD), tem dado uma atenção especial aos veículos de comunicação de Ponta Grossa, cidade onde reside. Volta e meia ele percorre as emissoras de rádio, sites e outros veículos de comunicação da cidade, onde também sua família é dona de emissora de rádio. Quanto aos demais municípios do interior, pouca atenção.

Adesivaço em Apucarana

O ex-prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSD), candidato a deputado estadual, que é apoiado em Apucarana pelo vereador Danylo Acioli e pelo ex-vereador Adan Lenharo, aproveitou o domingo, mesmo debaixo de chuva, para promover um adesivaço na cidade. O próprio Sérgio Onofre, ao lado de seus apoiadores, fez questão de conversar com as pessoas que paravam seus carros e expor sua vontade de trabalhar por Apucarana na Alep.

Rodolfo no Pirapó

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, esteve no sábado no distrito de Pirapó, primeiro acompanhado do deputado estadual Do Carmo (Podemos) e depois com o também deputado estadual Delegado Jacovós (PL). Os dois têm o apoio do alcaide. Do Carmo tem reeleição praticamente garantida, o mesmo acontecendo com Jacovós, que sempre foi muito bem votado no município de Apucarana, desde sua primeira eleição em 2018, quando fez 28 mil votos.

Senado sem campanha

Não é apenas a campanha de governador que está morna em Apucarana, o mesmo acontece com os candidatos ao Senado da República. Pouca mobilização se nota tanto para os candidatos ao governo como para o Senado. O que se vê em Apucarana é campanha para deputado federal e deputado estadual. Única referência ao governo e ao Senado é em wind banners ao lado dos candidatos a deputado, e só. Já campanha exclusiva é zero na cidade.

Muitos legendeiros

À exceção do deputado federal Beto Preto (PSD) e do deputado estadual Arilson Chiorato (PT), que concorre a deputado federal, os demais candidatos de Apucarana, tanto a deputado federal como a deputado estadual, infelizmente, são meros legendeiros. Entre os estaduais, Lucas Leugi é o único que tem chance de eleição ou pelo menos galgar uma suplência, já que seu partido deve eleger 15 parlamentares. Os demais nem essa chance têm.