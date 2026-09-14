Paraná já ultrapassa 70 municípios afetados pelas emergências climáticas

Setenta e sete municípios atingidos, mais de 21 mil pessoas atingidas, três mortes e mais de 3 mil residências danificadas. Os números são da atualização do boletim pela Defesa Civil do Paraná, atualizado na tarde ontem. As chuvas intensas que atingem o Estado desde o último dia 11 mobilizam uma força-tarefa estadual. O governador Ratinho Junior vistoriou ontem pela manhã os estragos causados pelas chuvas na região do Vale do Ribeira. Na região do Vale do Ivaí também há registros de danos em pelo menos 5 municípios.

Junto com os secretários estaduais da Segurança Pública, Hudson Teixeira, e da Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, o governador esteve nas partes mais afetadas da PR-092, entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul, com previsão de passar também pela BR-476, em Adrianópolis e Tunas do Paraná.

“Estou acompanhando os trabalhos do DER e das forças de segurança, principalmente do Corpo de Bombeiros, para avaliar os estragos e fazer o levantamento das ações necessárias para atender as cidades afetadas pelas fortes chuvas”, disse Ratinho Junior. “A situação mais crítica é em Cerro Azul, mas já estamos com as equipes DER trabalhando na remoção de barreiras na PR-092, e em Adrianópolis, com a erosão e queda de barreira na BR-476, que está sendo atendida também pelo DNIT”.

De acordo com o secretário Hudson Teixeira, os esforços estão canalizados desde o fim de semana de forma integrada entre os órgãos de Estado com as forças de segurança. “O objetivo é trabalhar o mais rápido possível para reestabelecer a normalidade na região”, afirmou.

O Governo do Paraná está trabalhando desde o fim de semana para atender os municípios do Vale do Ribeira atingidos pelas fortes chuvas. As situações mais delicadas são em Cerro Azul, Adrianópolis e Tunas do Paraná. O trabalho é feito por equipes Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), Copel e Sanepar.

A atuação envolve atendimento à população, buscas, acompanhamento das rodovias, restabelecimento de serviços essenciais e mobilização de recursos. As informações são consolidadas no Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba, para orientar as prioridades e o direcionamento de equipes e equipamentos. Um posto de comando do Corpo de Bombeiros também foi montado em Cerro Azul para integrar as respostas na região.