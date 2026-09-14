Sérgio Onofre propõe bancada regional forte para Norte do PR

O ex-prefeito de Arapongase ex-superintendente-geral de apoio aos municípios da Casa Civil, Sérgio Onofre (PSD), quer levar as experiências bem-sucedidas de sua gestão municipal para todo o estado. Durante sabatina promovida pela Tribuna do Norte e TNOnline, o candidato a deputado estadual destacou que seu principal objetivo na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) é fortalecer a representatividade política da região Norte e atuar como facilitador na captação de recursos para as prefeituras. “O nosso lema é esse, o que deu certo em Arapongas, vamos levar para o Paraná todo”, destaca.

Para Onofre, a região sofre com uma representatividade desproporcional ao seu eleitorado, especialmente quando comparada ao Sudoeste do estado. Ele defende a união de lideranças locais para criar uma bancada forte, capaz de eleger até sete deputados estaduais e federais, garantindo maior peso nas negociações. “A representatividade política de Apucarana até Londrina, a Amepar (Associação dos Municípios do Médio Paranapanema), ela é muito pequena. A própria Amuvi (Associação dos Municípios do Vale do Ivaí) é muito pequena. Um deputado falar com o governador é uma coisa. Seis, sete deputados numa bancada falarem com o governador é diferente”, pontuou. Caso eleito, ele promete um mandato acessível, criticando o distanciamento de agentes políticos. “A nossa bandeira é o povo. Tem que ter portas abertas”, afirmou.

VERBAS

Com a vivência de dois mandatos no Executivo e quatro no Legislativo municipal, o candidato entende que o papel fundamental do parlamentar é buscar verbas extraordinárias, além dos repasses governamentais já previstos. “A gente tem que trazer aquilo que não está na cesta do estado. Trazer de volta aquilo que o contribuinte paga”, explicou. Para ajudar as prefeituras que perdem recursos por falta de estruturação ou por descumprimento de prazos da legislação eleitoral, Onofre propõe criar uma banca de projetos nas associações de municípios. Ele também planeja ter um engenheiro em sua assessoria na Alep para auxiliar as cidades na medição de obras.

No setor econômico, o ex-prefeito ressalta o enorme potencial de Arapongas, atual polo moveleiro nacional com 343 empresas e líder regional em exportação e geração de postos de trabalho, e defende que o poder público deve atuar lado a lado com a iniciativa privada. “Nós somos parceiros dos empresários, que dão emprego”, disse. Ele sugere a regionalização desse desenvolvimento, incentivando a instalação de filiais das indústrias em cidades vizinhas. Dessa forma, os trabalhadores não precisariam se deslocar longas distâncias de ônibus em busca de emprego, o que resultaria em uma maior qualidade de vida.

EDUCAÇÃO

As propostas de Onofre englobam ainda as áreas de saúde, educação e segurança pública, setores onde a sua base eleitoral ganhou destaque. Na educação, ele relembra ações de sua gestão focadas na igualdade social, como a distribuição de óculos, uniformes e tênis para os alunos da rede pública. Na saúde, Onofre elogia o trabalho do Hospital Norte Paranaense (Honpar), de Arapongas, que atende de forma regionalizada cerca de 150 municípios e tem previsão de expansão para 1,3 mil leitos, incluindo suporte oncológico. “Me lembro quando nós dependíamos de saúde de outros municípios. Hoje Arapongas recebe pessoas da região toda para atender. Temos que levar esse modelo de saúde para o Paraná todo. A saúde tem que ir até as pessoas, não as pessoas irem até a saúde”, ressaltou. Por fim, ele pretende ampliar o modelo de segurança araponguense, que hoje lidera os índices positivos no Paraná graças à integração entre a Polícia Militar, o canil e uma força municipal valorizada. “Guarda Municipal não é para ser vigilante, é para ser segurança das famílias e é isso que a gente quer fazer em todo o Paraná”, concluiu.