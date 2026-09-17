Caras para quando setembro chegar - Epístola III de IV

Apucarana, 17 de novembro de 1998.

Querido Miguel,

Sua receita chegou.

O bolo ficou bom. Helena comeu duas fatias ainda mornas e

disse que era o melhor que eu já tinha feito. Crianças talvez sejam

generosas demais com as mães, mas resolvi acreditar nela.

Tenho tentado fazer isso ultimamente: acreditar. Nem sempre

consigo.

Demorei para escrever esta carta. Escrevi pedaços dela em

folhas diferentes. Rasguei alguns. Risquei outros até furar o papel.

Em uma versão falei demais. Em outra, não disse nada. Talvez

esta seja apenas a versão que cansou primeiro de ser reescrita.

Você disse que passa a vida tentando provar que merece

ser amado. Pensei muito nisso. Talvez sejamos

mesmo dois tolos muito bem treinados,

como escreveu. Só que ultimamente

tenho invejado sua necessidade de ser útil.

Eu tenho saudade de querer. Não de

querer grandes coisas. Tenho saudade de

acordar querendo café. De esperar pelo domingo.

De ouvir uma música e querer ouvi-

la novamente. De comprar alguma coisa

para o mês seguinte sem sentir que o mês

seguinte está longe demais.

Outro dia levei Helena para tomar sorvete.

A praça estava cheia. Crianças corriam,

gente conversava, alguém ria alto

numa mesa ao lado. Helena escolheu chocolate.

Eu escolhi o de sempre. E fiquei

olhando para todas aquelas pessoas vivendo. O sorvete encostava

nos meus lábios e eu sabia que estava gelado, mas parecia

que meu corpo tinha se esquecido de me contar alguma coisa.

É estranho, Miguel. A gente imagina que deixar de sentir seja

uma coisa barulhenta. Não é. Pode acontecer no centro da cidade,

no meio de uma multidão, segurando a mão da própria filha. Talvez

algumas pessoas desapareçam muito antes de alguém perceber

que estão faltando. Não se assuste. Ainda estou aqui.

Trabalho. Faço jantar. Pago contas. Rio quando alguma coisa

é engraçada. Helena continua me abraçando daquele jeito que

lhe contei, como se meus braços fossem o lugar mais seguro do

mundo.

Por ela, levanto. Por ela, lembro que amanhã precisa existir,

mesmo quando não consigo sentir nenhuma curiosidade por ele.

Mas estou cansada, Miguel. E não é o tipo de cansaço que

dormir resolve.

Tenho recusado convites. Inventado compromissos. Às vezes

alguém pergunta se quero conversar e digo que não. Depois fico

esperando que pergunte novamente.

É injusto, eu sei. Peço distância e sofro quando ela vem. Talvez

eu tenha passado tanto tempo com medo de perder as pessoas

que comecei a me despedir delas antes que fossem embora.

Agradeço demais. Peço desculpas demais. Guardo demais.

Há dias em que olho para quem amo e sinto saudade antes

mesmo de perder.

Você escreveu que não sabe como me

tirar deste lugar, mas poderia sentar um

pouco aqui.

Miguel... Acho que talvez esteja na hora

de eu admitir que gostaria que alguém

sentasse. Não precisa resolver nada.

Talvez apenas me escreva logo. Ou me

diga, de algum jeito, que ainda há coisas

que valem a pena esperar. Tenho precisado

que alguém me lembre disso.

E quero que um dia conheça Helena.

Ela ainda é pequena, mas já sabe seu

nome por causa do bolo. Prometi a

mim mesma que mandaria uma fotografia

dela. Só preciso encontrar um dia

em que estejamos as duas bonitas ao

mesmo tempo.

Talvez domingo.

Veja só.

Ainda faço planos para domingo.

Com carinho,

Clarice.

P.S.: Esta carta quase não sobreviveu às outras versões dela.

Se algum dia vier me visitar, esconda os papéis da casa. Tenho a

péssima mania de deixar meus fracassos de escrita espalhados

por aí.

Epístola ficcional sobre dores emocionais invisíveis. Se este

texto tocar uma ferida sua, procure ajuda. CVV: 188.