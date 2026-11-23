Analistas do mercado financeiro elevaram de R$ 5,40 para R$ 5,55 a estimativa para a cotação do dólar no fim de 2026. O dado consta do boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (23) pelo Banco Central, com expectativas de instituições financeiras para os principais indicadores da economia.

Além do câmbio, o mercado aumentou a expectativa para a inflação e reduziu a previsão de crescimento da economia.

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A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação, neste ano passou de 5,11% para 5,15%, enquanto a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) caiu de 1,72% para 1,70%.

Câmbio e inflação

A projeção para o dólar no fim de 2026 subiu de R$ 5,40 para R$ 5,55. Para 2027, a expectativa avançou de R$ 5,45 para R$ 5,50.

As estimativas para os anos seguintes também ficaram mais altas. O mercado prevê a moeda norte-americana em R$ 5,50 ao fim de 2028 e em R$ 5,55 no encerramento de 2029.

Para 2026, a projeção para a inflação oficial passou de 5,11% para 5,15%. Para 2027, a estimativa subiu de 5% para 5,12%. As previsões para 2028 e 2029 permaneceram em 4%.

Os números foram divulgados depois de o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informar que o IPCA desacelerou para 0,14% em outubro, após registrar 0,82% em setembro. No acumulado de 12 meses, a inflação ficou em 4,63%.

PIB e Selic

A expectativa de crescimento da economia caiu de 1,72% para 1,70% em 2026. Para 2027, a projeção recuou de 1,02% para 1%. As estimativas para 2028 e 2029 ficaram em 1,71% e 2%, respectivamente.

A previsão para a taxa básica de juros, a Selic, foi mantida em 13,75% ao ano no fim de 2026. Para 2027, a estimativa subiu de 12,75% para 13% ao ano. As projeções para 2028 e 2029 permaneceram em 11% e 10,5%, respectivamente.

Para controlar a inflação, o Banco Central utiliza a taxa Selic como principal instrumento de política monetária. Quando os juros sobem, o crédito tende a ficar mais caro, o que reduz o consumo e ajuda a conter os preços.

Em momentos de inflação mais baixa, a autoridade monetária pode reduzir a taxa para estimular a atividade econômica.

O boletim Focus reúne semanalmente as expectativas de instituições financeiras para os principais indicadores da economia.

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Com informações da Agência Brasil