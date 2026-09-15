ESPORTES

min de leitura

Apoiado pela EBC, evento debate desenvolvimento do futebol feminino

(via Agência Brasil)

| Edição de 15 de setembro de 2026 | Atualizado em 15 de setembro de 2026

Fique por dentro do que acontece em Apucarana, Arapongas e região, assine a Tribuna do Norte.

O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, recebeu a primeira edição do Women's International Football Summit (Wifs). O evento, voltado à expansão, crescimento e visibilidade do futebol feminino, ocorreu entre segunda (15) e terça-feira (16) e reuniu atletas, federações, patrocinadores, clubes e entidades ligadas ao desenvolvimento do esporte.

Empresa Brasil de Comunicação (EBC) foi apoiadora institucional do encontro, organizado pela Conferência de Futebol (Confut), plataforma global de negócios e que proporcionou trocas de experiências e de propostas de avanço do futebol feminino a menos de um ano da Copa do Mundo, que será no Brasil.

Notícias relacionadas:

TV Brasil, emissora pública da EBC, transmite o Campeonato Brasileiro da modalidade, além das fases finais das Séries A2 e A3 (segunda e terceira divisões, respectivamente) e as decisões nacionais das categorias sub-17 e sub-20.

A diretora-presidente da EBC, Antonia Pellegrino, foi mediadora do painel Comunicação do futebol feminino em transformação: novos formatos, plataformas e narrativas, na tarde desta terça.

"É importante a gente promover esse tipo de evento, com um público super engajado e que faz com que a conversa transborde para além do jogo. Esse é o objetivo do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas, que, para além de campo e bola, também olha para o clube que teve mais ações de enfrentamento ao feminicídio, portanto, à violência contra a mulher. E tem o prêmio da Craque da Torcida, com votação aberta, que já teve mais de 22 mil votações", destacou Antonia Pellegrino, em entrevista ao Stadium, programa de esportes da TV Brasil.

A jornalista, historiadora e comentarista esportiva da TV Brasil, Rachel Motta, participou da mesa, que ainda reuniu a fundadora do Donas FC, Suleima Sena; a fotojornalista esportiva Lívia Villas Boas e a diretora-executiva da NO MORE, fundação global dedicada ao fim da violência doméstica e sexual.

"Ser convidada para participar de um evento da dimensão que está sendo o Wifs é importantíssimo em questões de visibilidade, troca de conhecimento e know-how, contatos, de estar com gente que atua na área há muitos anos e de todas as redes, seja na parte de gestão, bastidores, dos clubes. Coloca, principalmente, o nome da TV pública nesse quadro de importância e a TV Brasil como uma das instituições que auxilia a realização deste evento", avaliou Rachel Motta.

Na segunda-feira (14), a jornalista Marília Arrigoni, apresentadora do Stadium, fez parte do painel Futebol feminino entre gerações: experiências, conquistas e novos horizontes. A mesa foi moderada pela presidente da Bancada Feminina do Flamengo, Marion Kaplan, e contou ainda com Renata Armiliato, gerente de Futebol Feminino do Internacional.

Imagem ilustrativa da imagem Apoiado pela EBC, evento debate desenvolvimento do futebol feminino
Marília Arrigoni, apresentadora do Stadium, fez parte do painel Futebol feminino entre gerações: experiências, conquistas e novos horizontes - Foto: Lucas Duarte/Wifs

"Ter um espaço dedicado a debater o futebol de mulheres brasileiro com personalidades do meio era algo muito esperado por quem cobre a modalidade, principalmente no Rio de Janeiro em que havia uma carência de eventos desse tipo. Além de suprir essa necessidade, o Wifs mostra os passos evolutivos que o futebol feminino vem dando. Foi muito especial falar da experiência de cobre e ouvir as especificidades de quem atua na gestão. Que seja o primeiro de muitos", disse Marília Arrigoni.

"Nós somos a TV aberta que mais transmite futebol feminino no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. É sobre continuidade, regularidade, presença. É no Stadium, no Copa Delas [programa semanal sobre futebol feminino disponibilizado no canal da TV Brasil no YouTube]. Somos um canal realmente apoiador da modalidade. A gente está junto desde antes da Copa do Mundo de 2027 ser escolhida para ser no Brasil", concluiu a diretora-presidente da EBC.

?

Com informações da Agência Brasil