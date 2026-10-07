Após 2 vitórias, Calderano encara alemão nesta quinta no China Smash

O brasileiro Hugo Calderano busca nesta quinta-feira (8) a terceira vitória seguida no China Smash 2026, em Pequim, um dos principais torneios de tênis de mesa do circuito mundial. Além de reunir os atletas mais bem ranqueados do planeta, a competição distribui pontuação máxima (2.000 pontos) aos vencedores. A partir das 8h45 (horário de Brasília), o carioca terá pela frente o alemão Patric Franziska (22º no ranking) pelas oitavas de final.

Número 6 do mundo, Calderano avançou na última terça (6), ao superar o sul-coreano Na Jaehyun (37º) por 3 sets a 0 (11/5, 11/9 e 12/10). Já o alemão Franziska se classificou às oitavas ao eliminar o qualifier chinês Yan Licen pelo placar de 3 sets a 1 (4/11, 11/7, 11/4 e 11/5).

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Na estreia no último domingo (4), Calderano despachou o alemão Dimitri Ovtcharov (19º) por 3 sets a 0. O brasileiro está empenhado em superar a campanha que fez em Pequim no ano passado, quando parou nas quartas de final.

Dupla Calderashi cai na estreia

Terceira no ranking mundial, a parceira de Calderano com a paulista Bruna Takahashi travaram uma batalha de cinco sets, mas terminaram eliminados logo na primeira rodada das duplas mistas do Smash China. Após quase 40 minutos de embate, os brasileiros foram superados por 3 sets a 2 pelos romenos Eduard Ionescu e Bernadette Szocs, com parciais de 11/9, 8/11, 11/9, 3/11 e 11/8.

Nesta temporada, a dupla Calderashi foi campeã do Singapore Smash, levou bronze no US Smash, em Los Angeles (Estados Unidos) e foi vice-campeã do WTT Contender São José dos Campos, em São Paulo.

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Com informações da Agência Brasil