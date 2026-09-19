Brasil bate Suíça e avança na Copa Davis

A dupla brasileira de Orlando Luz e Rafael Matos confirmou o favoritismo diante dos suíços Jakub Paul e Dominic Stricker, venceu por 2 sets a 0, e fez o terceiro ponto da equipe brasileira. Com o resultado, o time nacional fez 3 a 0 nl duelo contra os europeus e avançou no Grupo Mundial 1 da Copa Davis. As parciais do jogo no Rio de Janeiro foram 7/6(1) 6/2 após 1h45 de encontro.
As outras vitórias foram de João Fonseca e Gustavo Heide em simples, na sexta-feira.
Notícias relacionadas:
- Brasil é eliminado pela Espanha nas quartas da Copa Feminina sub-20.
- Naná e Victória caem, mas Luisa Stefani vai às semifinais do SP Open.
- Brasil vence Venezuela e está no mundial de vôlei masculino.
Com o resultado, o Brasil está classificado para os Qualifers, e tem chances de brigar por vaga na fase final na temporada 2027.
?
Com informações da Agência Brasil