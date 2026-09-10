Copa do Brasil: Arena Mané Garrincha será o palco da final em Brasília

A Arena Mané Garrincha, em Brasília, será o palco da decisão do título da Copa do Brasil no dia 6 de dezembro (um domingo), que pela primeira vez na história ocorrerá em jogo único. A escolha foi anunciada nesta quinta-feira (10) pela CBF, que também definiu, por sorteio, os mandos de campo das semifinais Grêmio x Atlético-MG e Palmeiras x Vasco. Os finalistas asseguram presença da Copa Libertadores de 2027 (campeão garante vaga fase de grupos do torneio, enquanto o vice disputará a fase preliminar.

PARTIU BRASÍLIA! ??????



A final da #CopaBetanoDoBrasil 2026 será no estádio Mané Garrincha.



Quem estará lá? ?? pic.twitter.com/iFB4adj9Qo — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) September 10, 2026

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Desde que foi criada, em 1989, a competição sempre fora decidida em partidas de ida e volta. A final da atual 38ª edição da Copa do Brasil no Mané Garrincha encerrará o calendário do futebol nacional, no mesmo palco da abertura da temporada, em 1º de fevereiro, quando houve a decisão da Supercopa Rei. Na ocasião, mais de 71 mil torcedores lotaram o estádio para assistir Flamengo x Corinthians e viram o Timão conquistar a taça com vitória por 2 a 0.

A Copa do Brasil começou em 18 de fevereiro e reuniu 128 times, 34 a mais que na edição de 2025.

Mandos de campo das semifinais

Atlético-MG e Vasco serão os mandantes dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil, conforme sorteio realizado nesta quinta (10) na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Nas partidas de ida, o pentacampeão Grêmio (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016) receberá o bicampeão Atlético-MG (2014 e 2021), e o tetracampeão Palmeiras (1998, 2012, 2015 e 2020) enfrentará o Vasco (único título em 2011).

As partidas têm como data-base os dias 1º e 8 de novembro.

TUDO DEFINIDO! ???



Os mandos das semifinais foram definidos. O ADM já está na expectativa dos confrontos! ????#CopaBetanoDoBrasil pic.twitter.com/MNDQ8ccAlU — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) September 10, 2026

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Com informações da Agência Brasil