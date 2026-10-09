Decisão do Paulista F Sub-15 inicia parceria entre TV Brasil e FPF

A parceria firmada entre a TV Brasil e a Federação Paulista de Futebol (FPF) para exibição de 41 partidas de competições femininas organizadas pela entidade entre 2026 e 2027 terá início neste domingo (11). A partir das 11h (horário de Brasília), Ferroviária e São Paulo medem forças na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo, no jogo de ida da final do Paulista F Sub-15 Petrobras. A emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) transmite o duelo ao vivo.

A partida de volta será no outro sábado (17), às 10h, no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, São Paulo. O jogo também será exibido ao vivo na TV Brasil.

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O confronto reedita a final do ano passado, vencida pelo São Paulo nos pênaltis, por 3 a 2, após empate sem gols no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). O Tricolor, aliás, tornou-se o primeiro clube a vencer duas vezes o Estadual sub-15, que é realizado desde 2022.

A Ferroviária, inclusive, foi a primeira campeã desta categoria. Em 2023, o título ficou com o Corinthians, que superou justamente o time do interior na decisão.

A edição deste ano do Paulista F Sub-15 Petrobras reuniu 15 times, divididos em dois grupos: um com oito (em que estava a Ferroviária) e o outro com sete clubes (onde jogou o São Paulo). Na primeira fase, as equipes jogaram entre si dentro das chaves. Os quatro melhores de cada avançaram às quartas de final.

Apesar de menos pontos que a Ferroviária no geral (26 a 28), o São Paulo - que fez um jogo a menos - teve maior aproveitamento (86,6%) que a equipe do interior (84,8%), chegando à final, portanto, com a melhor campanha. Por isso, as Soberanas têm a vantagem de serem as anfitriãs da partida de volta.

As tricolores estão invictas, com oito vitórias e dois empates. As Guerreiras Grenás, por sua vez, têm o ataque mais positivo do Estadual, com 27 gols em 11 partidas (média de 2,45/jogo), contra 23 (2,30/jogo) do time da capital em dez compromissos.

O duelo opõe duas candidatas à goleadora. No São Paulo, destaque para Cecília, autora de oito gols e vice-artilheira do Paulista F Sub-15 Petrobras, a dois de Giulya, do Centro Olímpico. No confronto diante do Corinthians, pelas semifinais, ela balançou as redes três vezes, sendo uma no jogo de ida (2x0) e duas na volta (2x2).

Pelo lado da Ferroviária, a também atacante De Paula marcou sete gols no torneio. Na partida de volta da semifinal contra o Centro Olímpico, ela anotou o segundo da vitória das Guerreiras Grenás por 3 a 0. No jogo de ida, os times ficaram no 1 a 1.

Base em evidência

A TV Brasil exibe, ainda em 2026, mais 17 partidas do futebol feminino de base de São Paulo. Estão previstas transmissões das duas semifinais (ida e volta) e da grande final do Paulista F Sub-20 Petrobras e a decisão do Paulista F Sub-17 Petrobras, além da quarta edição da Copinha F Petrobras, torneio sub-20 que reúne 20 representantes das cinco regiões do país e será realizado entre os dias 24 de novembro e 12 de dezembro.

Já para 2027, são mais 22 partidas. Além dos estaduais sub-15, sub-17 e sub-20, haverá jogos do Paulista F Sub-13 Petrobras, da Taça Paulistana Petrobras e da Copa Paulista F Petrobras.

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Com informações da Agência Brasil