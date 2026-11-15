A partir das 19h (horário de Brasília) deste domingo (15), o Museu do Futebol, em São Paulo, recebe a primeira edição do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas, que reconhecerá os destaques da modalidade na temporada. A TV Brasil transmite a cerimônia em sinal aberto e no canal da emissora pública no YouTube.

A programação inicia com um pré-evento, que terá entrevistas e diferentes atrações. A premiação começa às 20h, sob comando de Cissa Guimarães, apresentadora do Sem Censura, da TV Brasil.

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A solenidade terá homenagem às jogadoras pioneiras do futebol feminino brasileiro, além do lançamento da terceira edição da Seleção Petrobras de Jornalismo, com tema "A Energia Delas". Serão oferecidas 16 bolsas de R$ 20 mil para produção de reportagens (texto, áudio ou vídeo) sobre a modalidade, sendo três por região (15 ao todo) e uma de abrangência nacional, chancelada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Duas das categorias do prêmio são voltadas aos próprios clubes: Melhor Departamento de Futebol Feminino e Futebol Feminino Contra o Feminicídio. Nesta última, será reconhecida a agremiação que promoveu ações mais relevantes para enfrentamento à violência de gênero.

As outras categorias são direcionadas às atletas. Além da Seleção da Temporada, com 11 integrantes (goleira, lateral-direita, lateral-esquerda, duas zagueiras, três meio-campistas e três atacantes), as demais premiações são: Melhor Jogadora, Gol Mais Bonito, Jogadora Revelação, Melhor Treinador(a), Artilheira e Craque da Torcida.

Com exceção das duas últimas categorias, os vencedores foram escolhidos pelos clubes que integram a elite do futebol feminino brasileiro. Participaram da votação as capitãs, o(a) dirigente responsável pela modalidade nas agremiações e o(a) treinador(a) da equipe. Conforme o regulamento, eles não poderiam votar em representantes do próprio time.

Para o prêmio de Craque da Torcida, cada integrante da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol teve uma jogadora selecionada. As 18 atletas foram submetidas à escolha popular, on-line, entre os dias 12 de agosto e 31 de outubro. As três mais votadas são as meias Micaelly (Ferroviária) e Darlene (Internacional) e a lateral-direita Limpia Fretes (Juventude).

Já a categoria de Artilheira se baseia no total de gols marcados nas competições nacionais desta temporada: as três divisões do Brasileirão e a Copa do Brasil. A atacante paraguaia Lourdes González, que balançou as redes 15 vezes na campanha de acesso e título do Vasco na Série A2, será a premiada.

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Com informações da Agência Brasil