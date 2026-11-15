Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.086 da Mega-Sena, realizado neste domingo (15). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 34 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 03 - 20 - 35 - 38 - 43 - 46.

44 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 32.785,73 cada

2.538 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 811,98 cada

Apostas

Notícias relacionadas:

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 20h de terça-feira (17) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

?

Com informações da Agência Brasil