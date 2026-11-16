A primeira edição do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas consagrou Yanne, do Bahia. A goleira, de 23 anos, venceu a categoria de melhor jogadora da temporada feminina nacional, em cerimônia realizada na noite desse domingo (15), no Museu do Futebol, em São Paulo. A TV Brasil exibiu a premiação ao vivo.

Envolvida na final do Campeonato Baiano, disputada na tarde de ontem, em Salvador, Yanne foi representada por Charline Carolino, diretora de Recursos Humanos do Bahia. A jogadora também foi premiada na seleção da temporada, eleita a melhor goleira de 2026.

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As outras finalistas ao posto de melhor jogadora foram a meia Duda Serrana, do São Paulo, e a atacante Marília, do Cruzeiro. Essa última integrou a seleção da temporada ao lado de Yanne, votada entre as três melhores da posição no ano.

A ganhadora foi escolhida por meio de votação dos clubes que integram a elite do futebol feminino brasileiro. Participaram as capitãs, o(a) dirigente responsável pela modalidade e o(a) treinador(a) das equipes. Conforme o regulamento, eles não poderiam votar em representantes do próprio time.

O modelo de eleição também contemplou a maioria das demais categorias. A premiação de artilheira se baseou nos gols marcados pelas competições nacionais da temporada (as três divisões do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil). A de craque da torcida reconheceu a jogadora mais votada pelo site do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas.

Na categoria futebol feminino contra o feminicídio, os times finalistas foram selecionados por um júri exclusivamente feminino, que reuniu jornalistas, comunicadoras, personalidades e profissionais que acompanham a modalidade ou atuam em pautas relacionadas à igualdade de gênero. A composição trouxe mulheres com distintas experiências e pontos de vista para avaliar as diferentes iniciativas.

Destaque da temporada

Nascida em Salvador, Yanne surgiu no rival Vitória, assumindo a meta rubro-negra com apenas 17 anos, na difícil campanha das Leoas no Brasileirão de 2020, rebaixadas na última colocação. Na temporada seguinte, mudou-se para a Ferroviária, onde permaneceu até 2023.

Destaque na base das Guerreiras Grenás, representando a seleção brasileira sub-20 nos campeonatos Sul-Americano e Mundial de 2022, a goleira não conseguiu atuar pelo time principal, devido à dura concorrência com Luciana, estrela em Araraquara (SP). Em 2024, acabou retornando a Salvador, desta vez para defender o Bahia.

Nas Mulheres de Aço, Yanne, enfim, explodiu no futebol. Em 2026, ela atingiu a marca de 75 jogos com a camisa tricolor, sendo uma das dez atletas do elenco com mais partidas pelo clube.

A atual temporada foi justamente a de maior protagonismo da goleira. Ela foi decisiva na histórica classificação do Bahia às semifinais do Brasileirão, defendendo dois pênaltis (um deles no tempo normal do jogo de ida) nos confrontos diante do Palmeiras. Não à toa, recebeu a primeira convocação da carreira à seleção principal.

Contra o feminicídio

O Bahia recebeu mais duas premiações na noite desse domingo. O Tricolor venceu como Melhor Departamento de Futebol Feminino - superando São Paulo e Palmeiras - e também na categoria Futebol Feminino Contra o Feminicídio, que reconheceu o clube que promoveu ações mais relevantes no enfrentamento à violência de gênero. Botafogo e Internacional foram os demais finalistas.

No início da temporada, o Bahia aderiu à campanha "Feminicídio Zero", da Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo estadual.

Durante o Campeonato Brasileiro masculino, o clube lançou a ação "Terceiro Tempo", em parceria com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e a agência Propeg.

O intuito foi alertar sobre os aumentos dos casos de agressão de gênero com base no estudo “Futebol e Violência contra a Mulher”, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo a análise, em dias de jogo, os registros de ameaças sobem 27,4% e os de lesão corporal decorrente de violência doméstica de gênero crescem 28,8%.

Após a partida diante do Internacional, em 30 de agosto, na Arena Fonte Nova, em Salvador, um grupo formado por influenciadoras, torcedoras, colaboradoras do Bahia e outras convidadas permaneceu na arquibancada leste. Acima delas, o letreiro mostrou a frase: "Hoje, ficar no estádio é mais seguro que em casa".

Nos braços da torcida

A categoria Craque da Torcida envolveu 18 jogadoras, uma de cada equipe da primeira divisão do Brasileirão, que receberam votos online entre os dias 12 de agosto e 31 de outubro. A vencedora foi Darlene, campeã da Copa do Brasil pelo Internacional mais cedo neste domingo. Com um desconforto no joelho direito, ela não participou da final diante do Flamengo no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A atacante recebeu 11.774 votos, ficando à frente da meia Micaelly, da Ferroviária; e da lateral-direita paraguaia Limpia Fretes, do Juventude. A gerente de Recursos Humanos do Colorado, Michele Geremias Benites, representou a jogadora na premiação.

Nascida em São José do Rio Preto (SP), Darlene é filha de Chicão Regueira e Dorotéia Inojo, casal fundador do Realidade Jovem, clube onde iniciou no futebol e que, por dez anos, foi parceiro do Rio Preto na modalidade. Comandada pelos pais, foi campeã brasileira em 2015. Em sua primeira temporada nas Gurias Coloradas, marcou cinco gols em 20 jogos.

Campeãs dominam seleção

A premiação ainda teve a eleição das melhores jogadoras da temporada por posição, formando a Seleção da Temporada, com goleira, duas laterais, duas zagueiras, três meio-campistas e três atacantes. O campeão brasileiro São Paulo foi o destaque, com quatro integrantes no time ideal de 2026, além de ter Thiago Viana eleito o treinador do ano.

A relação de 11 jogadoras ainda tem atletas do Corinthians (três), Bahia (duas), Cruzeiro e Palmeiras. Confira as escolhidas:

Melhor goleira: Yanne (Bahia)

Melhor lateral-direita: Bruna Calderan (São Paulo)

Melhor lateral-esquerda: Bia Menezes (São Paulo)

Melhores zagueiras: Tayla (São Paulo) e Thais Ferreira (Corinthians)

Melhores meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Raquel (Bahia) e Robinha (São Paulo)

Melhores atacantes: Marília (Cruzeiro), Taina Maranhão (Palmeiras) e Gabi Zanotti (Corinthians)

Noite de premiações

O gol de Camila Pini, do Grêmio, marcado contra o Bahia na oitava rodada do Brasileirão venceu a eleição de mais bonito do ano. O time gaúcho ja vencia a partida por 1 a 0 na Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA), quando a meia observou Yanne adiantada após uma falta sofrida pouco antes do meio-campo e cobrou direto, encobrindo a goleira e anotando um golaço para decretar o triunfo das Mosqueteiras por 2 a 0.

A meia Kaylane, do Flamengo, triunfou como jogadora revelação de 2026. Já a atacante paraguaia Lourdes González, do Vasco, levou o prêmio de artilheira, pelos 15 gols marcados na campanha do acesso e título das Meninas da Colina no Brasileirão A2 (segunda divisão).

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Com informações da Agência Brasil