Rebeca Andrade conquista o tri no Mundial de Ginástica na Holanda

A brasileira Rebeca Andrade conquistou neste sábado (24) o tricampeonato no Campeonato Mundial de Ginástica Artística 2026, em Roterdã, Holanda.

Rebeca levou o primeiro lugar no pódio na prova do salto sobre a mesa, com 14.466 pontos. Em segundo e terceiro lugares ficaram as norte-americanas Claire Pease, com 14.233, e Skye Blakely, com 14.166 pontos.

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Com a conquista, a brasileira acumula agora dez medalhas de mundiais, sendo quatro de ouro. Rebeca também foi campeã na mesma categoria em 2021 e 2023 e do individual geral, em 2022. A brasileira tem quatro pratas e dois bronzes.

Prova

O primeiro salto de Rebeca na prova foi um Yurchenko com dupla pirueta. Na sequência executou um López, salto com que faturou duas medalhas olímpicas e os títulos mundiais de 2021 e 2023.

Com o resultado, aos 27 anos Rebeca se iguala à chinesa Cheng Fei, que, até então, era a única tricampeã mundial (2005 a 2007) no salto sobre a mesa.

Trajetória

Natural de Guarulhos (SP), Rebeca começou a treinar aos 4 anos, em um projeto social da prefeitura, inspirada na ginasta Daiane dos Santos, também negra. Aos 10 anos, mudou-se, sem sua família, para Curitiba, para dar continuidade aos treinamentos e, no ano seguinte, passou a competir pelo Flamengo.

Em 2012, com apenas 13 anos e em seu primeiro campeonato como profissional, venceu o Troféu Brasil, desbancando nomes como Daniele Hypolito e Jade Barbosa. Ela estreou em olimpíadas em 2016, na edição do Rio de Janeiro.

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Com informações da Agência Brasil