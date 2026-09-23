Seleção: Ancelotii comanda 1º treino com grupo completo na Austrália

O técnico Carlo Ancelotti comandou na tarde desta quarta-feira (23) em Brisbane (Austrália) o primeiro treino com todos os 26 convocados da seleção brasileira. Em processo de renovação, a Amarelinha enfrentará a anfitriã Austrália na próxima sexta (25), às 7h (horário de Brasília).

Os últimos jogadores a desembarcarem hoje em Brisbane foram o goleiro Otávio, o zagueiro Arthur Dias e o lateral Vanderson, que juntaram ao grupo durante as atividades físicas no campo anexo do Ballymore Stadium. O lateral Vanderson, do Monaco (França) foi convocado no último domingo (20), no lugar de Wesley (Roma), cortado da seleção devido a uma lesão.

Ancelotti ainda não definiu o time titular que entrará em campo contra a Austrália, no primeiro de dois jogos no país da Oceania. O último treino ocorrerá na manhã de quinta (24) e logo após a atividade a seleção viajará rumo a Townsville, local do amistoso.

A Amarelinha encara a anfitriã Austrália às 7h (horário de Brasília) de sexta (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Depois a equipe retorna à Brisbane onde enfrentará novamente os anfitriões na próxima terça (29), às 7h, no Suncorp Stadium.

O último amistoso do Brasil neste período de Data Fifa será contra a Índia em 3 de outubro (um sábado), às 11h, no estádio Salt Lake, na cidade de Calcutá.

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Com informações da Agência Brasil