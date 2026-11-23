A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) apresentou uma proposta de estratégia nacional para orientar a implantação da chamada criptografia pós-quântica, tecnologia voltada à proteção de sistemas e informações diante dos avanços da computação quântica.

O plano prevê proteção prioritária dos ativos considerados críticos até 2029 e a conclusão da transição até 2035.

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Elaborada pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para Segurança das Comunicações da Abin, a estratégia foi apresentada este mês a órgãos e entidades da administração pública, bem como a empresas, instituições e organizações responsáveis por infraestruturas e serviços críticos.

Além da estratégia, o órgão lançou um conjunto de recomendações técnicas para orientar instituições públicas e privadas nesse processo.

Urnas eletrônicas

A agência destaca que o Brasil já detém experiência prática na área. Soluções desenvolvidas pelo Cepesc foram executadas nas eleições de 2022.

Para a Abin, a experiência acumulada pelo Brasil com o uso da tecnologia nas urnas eletrônicas pode colocar o país entre os casos mais relevantes de uso da criptografia pós-quântica em larga escala.

A análise leva em conta a dimensão do sistema eleitoral brasileiro. O órgão ressalva, porém, que comparações internacionais são limitadas pelo sigilo que envolve iniciativas semelhantes em diversos países.

Riscos

A criptografia é usada para proteger comunicações, transações financeiras, documentos digitais e outros serviços. De acordo com a Abin, a preocupação é que futuros computadores quânticos sejam capazes de superar mecanismos de proteção atualmente considerados seguros.

Por isso, a estratégia defende preparação antecipada. Um dos riscos apontados é a coleta de informações protegidas hoje para que possam ser decifradas posteriormente, quando houver recursos computacionais suficientes para isso.

Tecnologias clássicas

Apesar do nome, a criptografia pós-quântica não depende de computadores quânticos. Ela usa as chamadas tecnologias clássicas, com computadores convencionais e novos algoritmos desenvolvidos para resistir a esse tipo de ameaça.

Segundo a Abin, isso significa que sua prática não exige, necessariamente, investimentos elevados em infraestrutura.

Planejamento

A estratégia proposta pela Abin está organizada em quatro etapas:

conscientização das instituições; mapeamento dos sistemas que usam criptografia; planejamento da transição; implementação das mudanças.

A finalidade é identificar ativos considerados críticos, definir prioridades e promover a substituição gradual dos mecanismos de proteção mais vulneráveis.

Até 2029, a meta é que os ativos considerados críticos contem com proteção prioritária por meio de protocolos híbridos. Para 2035, o objetivo é concluir a transição para uma infraestrutura preparada para enfrentar ameaças associadas à computação quântica.

Tendência internacional

O documento cita iniciativas semelhantes em países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, França, Japão e Austrália.

Para a Abin, a adaptação dos sistemas criptográficos deve ocorrer de forma gradual, antes que computadores quânticos capazes de comprometer os sistemas criptográficos atuais se tornem realidade.

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Com informações da Agência Brasil