Dez pessoas morrem em acidente em Barra Mansa, no Rio de Janeiro

Um acidente matou dez pessoas na noite desse sábado (7). Um veículo capotou e caiu em um lago, em Barra Mansa, no sul fluminense. Cinco adultos e cinco crianças morreram. A Polícia Civil investiga as causas.

De acordo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros Militar mobilizou cerca de 30 bombeiros de cinco unidades da corporação, com dez viaturas e uma embarcação, incluindo dois mergulhadores. As dez vítimas foram retiradas do veículo já sem vida.

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A Polícia Civil investiga o caso por meio da 90ª DP (Barra Mansa). O local do acidente passou por perícia, e os documentos do veículo foram apreendidos. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

Em nota, o governo lamenta profundamente as mortes.

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Com informações da Agência Brasil