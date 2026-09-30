Apucarana faz entrega de equipamentos e veículos para GCM e agentes de trânsito

A Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte, Mobilidade Urbana e Defesa Civil (Segtran) da Prefeitura de Apucarana entregou ontem novos veículos, equipamentos e uniformes para a Guarda Civil Municipal (GCM) e a agentes municipais de trânsito. Com recursos próprios do município na ordem de R$ 860 mil, entre as aquisições estão duas caminhonetes Ranger, sendo uma destinada à estruturação da Patrulha Ambiental da GCM e outra para a Patrulha Viária da Superintendência de Trânsito, três motocicletas de 250 cilindradas e a aquisição de 448 peças de uniformes e acessórios também para os agentes de trânsito.

Para o prefeito Rodolfo Mota, o reforço operacional das duas corporações ganha ainda mais significado diante do trabalho realizado pelas equipes durante o temporal que atingiu Apucarana no dia 21 de setembro. “Durante o atendimento das ocorrências do temporal, eles mostraram, na prática, a importância que têm para a cidade. Foram dias muito puxados, com residências danificadas, queda de árvores e energia elétrica, problemas de sinalização, semáforos destruídos e muitas outras situações que exigiram a presença permanente das nossas equipes”, afirmou Rodolfo.

Diante deste cenário, o prefeito pontuou que a entrega de novos veículos e equipamentos representa também uma valorização das carreiras e das condições de trabalho dos servidores. “Não adianta cobrar resultado se não dermos ferramenta para quem está trabalhando”, ponderou.

O secretário da Segtran, subtenente Almir Antônio de Freitas, e o diretor operacional de Trânsito, Felipe Augusto Rosa participaram da solenidade e destacaram os investimentos. “Quando assumimos a prefeitura constatamos o tanto que esses dois setores estavam esquecidos. Em menos de dois anos, é perceptível os avanços”, comentou Almir.