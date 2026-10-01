Apucarana tem setembro mais chuvoso dos últimos 27 anos, segundo Simepar

Apucarana registrou em 2026 o mês de setembro mais chuvoso desde o início das medições locais do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em 1999. A estação meteorológica da cidade contabilizou um acumulado de 272,4 mm, volume que representa mais do que o dobro da média histórica para o período, que é de 109,3 mm. Além da alta precipitação, Apucarana também marcou sua temperatura mais alta do ano até o momento, atingindo 33,8°C no dia 28 de setembro.

O cenário reflete a instabilidade climática que atingiu todo o Paraná. Sob a forte influência do fenômeno El Niño sobre o Oceano Pacífico Equatorial, a atmosfera reteve mais calor e umidade, facilitando a passagem frequente e intensa de frentes frias. Como resultado, todas as estações do Simepar no estado ultrapassaram suas médias históricas de chuva para o mês. Em 14 delas, localizadas no Leste, Campos Gerais, Centro e Norte do Estado, os volumes foram os maiores já registrados em toda a série histórica.

Cidades como Antonina tiveram acumulados impressionantes, chegando a 476,8 mm, muito acima da média de 157,4 mm. Outros municípios que quebraram seus recordes absolutos de chuva para o mês incluem Cambará, Cerro Azul, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Pinhais e Jaguariaíva. Na capital, Curitiba, choveu 339,4 mm, valor muito próximo ao seu maior recorde para setembro, registrado em 1998.

A forte nebulosidade e a grande quantidade de água também trouxeram eventos climáticos severos. O Simepar registrou tempestades com rajadas de vento superiores a 100 km/h em diversas cidades,- incluindo Apucarana que registrou ventos de quase 125 km/h no último dia 21 - , episódios de microexplosões atmosféricas e a formação de dois tornados, identificados nos municípios de Francisco Alves, no dia 9, e em Goioerê, no dia 11.

Outubro começa com chuva e queda de energia

O primeiro dia de outubro também foi marcado foi ocorrências climáticas. A chuva forte que atingiu Apucarana na madrugada de ontem deixou mais de 4,3 mil imóveis sem energia elétrica.

O município foi segundo mais afetado na região Norte do estado, que concentra o maior número de ocorrências após o evento climático severo registrado na madrugada, segundo a Copel. Houve rompimento de cabos e postes quebrados. Até a tarde de ontem 1.066 clientes ainda estavam sem energia. Na região, também houve queda estragos na rede elétrica de Faxinal.

Segundo dados do Simepar, até as 9h15 da manhã de ontem, Apucarana havia registrado 12,6 mm de chuva. A chuva forte causou alagamentos pontuais.