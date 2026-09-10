Chuva intensa causa transtornos e coloca região em alerta

A forte chuva que atinge o Vale do Ivaí desde a madrugada desta quinta-feira deixa vários municípios da região em alerta. Até o início da tarde de ontem, alagamentos e deslizamentos de terra já haviam sido registrados em diversos municípios da região. A elevação rápida do nível dos rios também gera preocupação.

Até a tarde de ontem o Rio Ivaí estava cerca de 3 metros acima do nível normal na ponte de Porto Ubá, em Lidianópolis e há previsão de chuva intensa nos próximos dias.

Em Cruzmaltina, o volume de chuva causou o desmoronamento de encostas que atingiram trechos da PR-272, exigindo atenção redobrada dos motoristas. Pontos críticos com grande quantidade de água sobre o asfalto e novos focos de queda de barreira também foram registrados no Distrito de Primavera e no Trevo da Coamo, entroncamento de acesso ao município de Borrazópolis.

A situação também é preocupante em São João do Ivaí, onde o Rio Água Rica transbordou e alagou áreas da comunidade de mesmo nome.

Outro ponto crítico é o Rio da Bulha, que cruza a zona rural.

Na ligação entre São João do Ivaí e Godoy Moreira, a força da enxurrada cobriu totalmente uma ponte, interrompendo a passagem segura de veículos.

Em Grandes Rios, na divisa com Jardim Alegre, o monitoramento na Balsa do Marollo também apontava elevação de mais de dois metros e meio do nível do Rio Ivaí.

Além do Rio Ivaí, afluentes estão com nível acima do normal. Em Lidianópolis, segundo afirma Carlos Eduardo de Souza, policial florestal da reserva e morador do Distrito de Porto Ubá, a preocupação imediata é com o Rio Guaimbé. “É um riozinho que corta aqui no fundo da Polícia Rodoviária e está com aproximadamente aí uns três metros e meio quatro metros acima do nível então já preocupa um pouquinho porque ele pode alagar algumas propriedades já”, comenta.

Segundo dados do Simepar, até as 17 horas de ontem, havia chovido 45,5 mm em Marilândia do Sul. Já o medidor instalado em Apucarana havia registrado 28,6 mm.

A previsão é de chuva intensa nos próximos dias em todo estado.