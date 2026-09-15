Cooperativa investigada por desvio de recursos em Ivaiporã

A Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã está investigando denúncias de desvio de recursos envolvendo a direção da Cooperativa de Materiais Recicláveis de Ivaiporã (Copemari). O caso é investigado como possível estelionato e furto qualificado. A cooperativa é responsável pela coleta seletiva no município e tem 28 cooperados.

Segundo o delegado Erlon Ribeiro, a investigação começou no último dia 10, quando a tesoureira da cooperativa procurou a Polícia Civil para comunicar a existência de movimentações financeiras consideradas suspeitas na conta bancária da entidade. As transferências foram realizadas para contas de pessoas físicas ligadas à administração ou à movimentação financeira da cooperativa. Inicialmente, as transferências supostamente irregulares totalizariam cerca de R$ 300 mil.

No curso da investigação, foram analisados os extratos bancários da pessoa jurídica, nos quais foram identificadas diversas transferências, inclusive por PIX, realizadas em favor de duas investigadas, sendo uma delas a então presidente da cooperativa, que pediu afastamento do cargo.

Além da possível retirada indevida de recursos da cooperativa, a investigação apura ainda um suposto estelionato. Conforme relatado, uma das investigadas teria solicitado valores sob a alegação de que a quantia seria utilizada para o pagamento dos demais cooperados. Entretanto, existem indícios de que os valores teriam sido destinados às próprias investigadas.

Segundo o delegado, a investigação está em andamento e as investigadas ainda não foram ouvidas formalmente.

A Prefeitura de Ivaiporã está acompanhando o caso. A cooperativa é independente e gerida pelos próprios cooperados, mas presta serviços ao município. Além da venda dos materiais coletados, sua principal fonte de renda, a Copemari é remunerada pelos rejeitos retirados do material reciclável.

Segundo o secretário de Meio Ambiente de Ivaiporã, Jeferson Palopoli, devido a atual crise financeira da cooperativa, a Prefeitura fez o adiantamento do pagamento mensal. “Também já acionamos a assistência social, uma vez que sabemos que o sustento dos cooperados parte dali”, afirmou, acrescentando que o município também encaminhou cestas básicas para as famílias dos cooperados e para o refeitório da cooperativa.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa da ex-presidente da cooperativa.