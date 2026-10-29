Doze municípios da região terão transporte gratuito para o Enem

Mais de 8,5 mil candidatos estão confirmados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 em Apucarana, Arapongas, Ivaiporã, Jandaia do Sul e Mauá da Serra. Com as provas marcadas para os dias 8 e 15 de novembro, os estudantes também devem verificar as opções de deslocamento. Ao todo, 12 municípios do Vale do Ivaí e região, incluindo Arapongas e Sabáudia, constam na relação divulgada pelo Estado para oferta de transporte gratuito.

A lista inclui Arapongas, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Cruzmaltina, Faxinal, Kaloré, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom e Sabáudia. A orientação é procurar a escola estadual onde o aluno está matriculado, a prefeitura ou o Núcleo Regional de Educação (NRE) para confirmar a disponibilidade, os trajetos, os horários e os pontos de embarque.

A organização ocorre por meio de uma articulação entre a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), os NREs e as administrações municipais. O atendimento considera estudantes que precisam viajar entre cidades, moradores de áreas rurais e candidatos que vivem longe dos locais de aplicação, inclusive dentro dos próprios municípios-polo.

Em todo o Paraná, cerca de 60% dos estudantes que precisam de transporte já estão com o deslocamento confirmado, segundo a Seed-PR. Mais de 65 municípios haviam confirmado o atendimento, conforme a diretora-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), Eliane Teruel Carmona.

A chefe do Departamento de Transporte Escolar, Claudia Akel, ressalta que o serviço para o Enem não está automaticamente previsto no Programa Estadual de Transporte Escolar (Pete), destinado à rotina regular das escolas. Como as provas ocorrem aos domingos, os candidatos precisam consultar previamente a organização local.

O Paraná tem mais de 221,7 mil inscritos no exame, dos quais mais de 113,6 mil são da rede estadual. A aplicação ocorrerá em 95 municípios paranaenses.