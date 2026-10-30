Finados deve levar 40 mil pessoas para os cemitérios de Apucarana

Mais de 40 mil pessoas devem passar pelos cemitérios de Apucarana nesta segunda-feira (2), Dia de Finados. A estimativa é da Autarquia Municipal de Serviços Funerários (Aserfa), que preparou uma estrutura especial para receber os visitantes, com instalação de tendas, banheiros químicos, organização de espaços para comerciantes e equipes de atendimento durante todo o feriado.

No Cemitério Cristo Rei, um dos principais pontos de visitação da cidade, está prevista a instalação de uma tenda de grande porte na entrada e de outras duas em áreas internas. Também serão disponibilizados banheiros químicos. Funcionários da autarquia ainda estarão no local para orientação.

Segundo o diretor-presidente da Aserfa, José Airton Deco de Araújo, os preparativos incluem ainda melhorias na infraestrutura do entorno. Uma rua lateral do cemitério, que apresentava problemas no pavimento, passou por reparos. O espaço destinado aos comerciantes também será organizado para a venda de flores, velas, alimentos e artigos religiosos.

“Espero entregar à sociedade de Apucarana um serviço digno, com empatia, recebendo as pessoas e dando todo o tratamento que merecem do serviço público”, afirmou Deco.

LIMPEZA

Moradores aproveitaram o tempo firme registrado na sexta-feira (30) para realizar a limpeza de jazigos. A aposentada Lucília Simeão se antecipou e providenciou a limpeza do túmulo de seu marido para evitar o grande fluxo de pessoas no feriado. “No Dia de Finados vem muita gente de fora também, então a gente já aproveita para organizar os túmulos antes”, conta.

O aposentado José Davidoski também cuidou do espaço de sua família. “A gente tem o respeito pelos mortos. Sabemos que eles morreram, mas têm a vida eterna e um dia vão para o Pai”, reflete o morador.

O movimento antecipado também aquece o comércio no entorno dos cemitérios. A comerciante de flores Edena Maria da Silva preparou sua estrutura e estará à disposição do público a partir das 6h da manhã. “A nossa expectativa é a venda. Nós vamos vender e agradar às pessoas que vão vir comprar as flores para o seu ente querido”, destaca.

Conforme a Aserfa, as lavagens podem ser realizadas até este sábado (31). Os serviços de pintura, reformas e construções tiveram o prazo encerrado.