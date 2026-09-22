Fornecimento de energia elétrica e água potável não tem prazo para regularização

O restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água era ontem outro grande desafio em Apucarana. Quase 24 horas após o forte temporal que deixou um rastro de destruição em Apucarana, na noite de segunda-feira (21), aproximadamente metade dos imóveis da cidade ainda estavam sem energia elétrica no final da tarde de ontem.

Cerca 30,6 mil imóveis estavam sem o serviço até as 17h30 desta terça-feira (22), o que representa 48% do total de unidades consumidoras do município. A Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou que as suas equipes seguem trabalhando ininterruptamente nas ruas para substituir postes derrubados, reparar a fiação rompida e restabelecer o serviço.

A situação afeta também o setor industrial de várias regiões de Apucarana, incluindo do Parque Industrial Norte, na saída para Arapongas. Muitas dessas empresas não têm geradores próprios e estão acumulando prejuízos.

A falta de energia também afeta diretamente o abastecimento de água. Sem energia, a unidade de captação da Sanepar do sistema Caviúna-Pirapó, comprometeu ontem a produção e a distribuição de água potável no município.

Responsável por abastecer cerca de 70% de Apucarana englobando principalmente os bairros das regiões Oeste, Leste, Sul e Central, a paralisação da captação superficial não afetou toda a cidade porque cerca de 20% do município é atendido por poços profundos, sistema que seguia operando normalmente ontem e apresenta maior autonomia em episódios desse tipo.

Para amenizar os graves impactos, a Sanepar iniciou ontem a distribuição de água potável por meio de caminhão-pipa em Apucarana. A medida emergencial busca socorrer as famílias que não possuem caixa d’água e sofrem com as torneiras secas após a tempestade derrubar postes e árvores, deixando diversas unidades de tratamento e bombeamento da companhia sem energia elétrica. A Sanepar afirma que não há previsão para o restabelecimento completo do serviço

Com capacidade para 40 mil litros de água potável, o veículo ficará estacionado no Pátio de Máquinas da Prefeitura, localizado na Rua Piratininga, no bairro Jardim Ponta Grossa. Para ampliar o socorro às vítimas do vendaval, a Sanepar também fará a distribuição de cerca de 50 mil copos de água envasada, que serão entregues diretamente nos pontos de apoio estruturados pela Defesa Civil no município.