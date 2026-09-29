Furtos tiram das ruas 20% da frota escolar de Arapongas

O transporte escolar municipal de Arapongas foi prejudicado após nove ônibus terem peças furtadas nas últimas duas semanas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, cerca de 950 alunos foram afetados pelos furtos, que atingiram aproximadamente 20% da frota utilizada para atender estudantes diariamente.

As câmeras de segurança do pátio da Prefeitura registraram a ação de um homem apontado pelas forças de segurança como suspeito pelos furtos de baterias, cabos e outros componentes elétricos dos veículos. As imagens foram divulgadas pelo secretário municipal de Educação, padre Lino Batista de Oliveira, que pediu a colaboração da população para ajudar na identificação do suspeito.

“Estamos passando por uma situação muito difícil agora nas últimas duas semanas. Os nossos ônibus têm sido furtados e até peço aos pais que nos ajudem, por exemplo, a fiscalizar isso, que nos ajudem denunciando, se souber de alguém ou aqueles que moram ali na região”, afirmou o secretário.

Ao todo, 7.402 alunos das redes municipal e estadual são atendidos diariamente pelo transporte escolar municipal. Diante dos problemas provocados pelos furtos, os estudantes foram remanejados, dentro da possibilidade, para outras linhas escolares.

Nos casos em que não foi possível realizar o remanejamento, a Secretaria de Educação informou que será oferecida recomposição de conteúdo aos alunos prejudicados.

A administração municipal prevê a ampliação da frota. De acordo com o secretário, estão sendo aguardados 15 novos ônibus e cinco vans para ampliar a capacidade de atendimento aos estudantes.

SEGURANÇA

Após os furtos, a Prefeitura anunciou medidas para aumentar a segurança no pátio onde os veículos ficam estacionados. Entre as ações previstas estão a substituição do alambrado e a instalação de novas câmeras de monitoramento em pontos estratégicos.

Também foi solicitada a atuação mais ostensiva da Guarda Municipal no local. “Já conversamos com o secretário de Segurança. Ele vai estar colocando a Guarda Municipal para fazer um trabalho mais ostensivo ali, para nos ajudar nesse sentido”, explicou Padre Lino.

O secretário destacou ainda a importância da participação dos pais e moradores das proximidades para auxiliar na prevenção e na denúncia de situações suspeitas.

“Além de estar cuidando da nossa comunidade e das nossas crianças, precisamos dessa ajuda. Sozinhos não conseguimos, mas, com a participação de todos, podemos fazer a diferença”, diz.

A população que tiver informações que possam contribuir para a identificação do suspeito deve procurar a Polícia ou a Guarda Municipal.