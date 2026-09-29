Brasil evolui com novo esquema de Ancelotti e vence a Austrália

A seleção brasileira derrotou a Austrália por 4 a 2, nesta terça-feira, em amistoso disputado em Brisbane. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a equipe apresentou uma nítida evolução tática ao reforçar o meio-campo e abandonar o esquema com quatro atacantes, apagando a má impressão deixada no empate por 1 a 1 da última sexta-feira. Os gols do Brasil foram marcados por Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr., enquanto Circatti e Metcalfe descontaram para os donos da casa.

A mudança promovida pelo treinador surtiu efeito imediato, deixando o time com maior movimentação e menos engessado. Logo aos dois minutos de jogo, o lateral Vanderson abriu o placar com um belo chute no ângulo, após a bola passar pelos pés do trio de meio-campistas formado por Bruno Guimarães, Danilo e o estreante Gabriel Bontempo. Apesar do bom início e do domínio, o Brasil sofreu um apagão na metade do primeiro tempo. Aos 29 minutos, Circatti empatou após cobrança de escanteio e uma saída equivocada do goleiro Otávio. O momento de instabilidade resultou em um erro de passes que permitiu a Metcalfe virar o jogo para a Austrália com um chute de fora da área, aos 33 minutos. A reação brasileira, no entanto, veio antes do intervalo. Aos 45 minutos, após forte pressão do setor criativo, Danilo sofreu pênalti e Raphinha bateu firme para deixar tudo igual.

No segundo tempo, Raphinha precisou ser substituído por Endrick devido a um desconforto muscular na coxa, mas a equipe manteve o controle do jogo. Ancelotti acionou o banco de reservas e voltou a colher resultados no meio-campo. Aos 23 minutos, atuando mais adiantado, Bruno Guimarães aproveitou jogada construída por Danilo, Vini Jr. e Endrick para marcar o terceiro gol brasileiro na pequena área. Na reta final, aos 34 minutos, Vini Jr., que vinha de uma atuação irregular e sofria forte marcação, sofreu pênalti. Por ordem expressa de Ancelotti, o camisa 7 cobrou no canto direito e fechou o placar.

Nos minutos finais, o treinador aproveitou para rodar o elenco e promover as estreias de Martinelli e Breno Bidon. A seleção brasileira encerra sua participação na Data Fifa no próximo sábado, dia 3 de outubro, às 11h (horário de Brasília). A equipe fará uma partida inédita contra a Índia, em Calcutá, em um duelo no qual a fragilidade do adversário provavelmente não permitirá uma avaliação profunda sobre a evolução tática do time.