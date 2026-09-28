Peregrinos percorrem 150 km até Santuário de São Miguel Arcanjo

Oito peregrinos de Apucarana devem chegar hoje no Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes. Eles seguem a pé desde a manhã do último sábado, quando saíram da Catedral Basílica de Nossa Senhora de Lourdes.

Ontem, no terceiro dia de caminhada, o grupo já tinha percorrido 97 dos 150 quilômetros previstos até o santuário. Os peregrinos seguem viagem nesta segunda-feira (28) e se preparam para o último trecho do percurso, previsto para ser concluído nesta terça-feira (29), Dia de São Miguel Arcanjo. Mesmo com o cansaço e o sol forte ao longo do caminho, os oito integrantes relatam que a caminhada segue dentro do planejado. O grupo é acompanhado com carro de apoio conduzido por Monica Cinquini e Nieli Paz.

Para os peregrinos, a caminhada representa mais do que um desafio físico. O percurso é também um momento de oração, reflexão e agradecimento, com cada integrante levando pedidos e intenções pessoais relacionados à família, aos amigos e à própria vida.

“Cada um dos oito que estão aqui tem o seu pedido especial para a família, para o seu momento de fé. Está sendo uma experiência maravilhosa. O sol está bastante forte, mas temos o pessoal nos dando um apoio, e está bem tranquilo, graças a Deus.” — relatou Paulo Negrão, um dos integrantes do grupo.

Segundo ele, esta é a segunda caminhada até o Santuário São Miguel Arcanjo. Paulo conta que também participa de outras peregrinações e destaca o caráter de agradecimento da experiência.

“Minhas caminhadas sempre são para agradecer a Deus e pedir a proteção da minha família. E sempre agradecer por tudo que Deus faz na nossa vida, principalmente para mim, que sou muito grato a Deus.” — afirmou.

Esta é a primeira caminhada de Marcelo Crote Ventura Paz até o santuário. Ele destaca a organização do grupo e a experiência vivida ao longo do percurso.

“É uma experiência que eu conselho a todos a fazerem.” — afirmou.

Para Éder Cinquini, que participa pela segunda vez da peregrinação a São Miguel Arcanjo, o caminho proporciona um período de reflexão.

“É um momento de a gente pensar na vida, pensar nos propósitos, em tudo da família. Um momento que a gente tem entre você e você.” — relatou. Ele também conta que já participou de outras seis peregrinações até Lunardelli.

O grupo se prepara para concluir a caminhada amanhã, terça-feira (29), data dedicada a São Miguel Arcanjo pela Igreja Católica. O Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, recebe peregrinos de diferentes regiões e concentra grande movimento de fiéis especialmente no dia 29 de setembro, data oficial das celebrações do padroeiro.