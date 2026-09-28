Quedas de telhados deixam ao menos 18 feridos em Apucarana

Em pouco mais de uma semana, ao menos 18 pessoas ficaram feridas após caírem de telhados em Apucarana. Levantamento feito pela Tribuna junto ao Hospital da Providência e à Secretaria Municipal de Saúde aponta que ao menos 12 pessoas ficaram hospitalizadas, a maioria com fraturas no crânio ou na coluna cervical, e outras seis com ferimentos leves passaram pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Somente ontem, foram duas ocorrências de queda de plano elevado atendidas pelo Corpo de Bombeiros. O aumento neste tipo de acidente ocorre após o forte temporal que atingiu o município e causou estragos em cerca de 5 mil imóveis.

Segundo o médico neurocirurgião Gustavo Jun Osugue, os pacientes que deram entrada no hospital entre o dia 21 e 26 se acidentaram enquanto tentavam reparar telhados danificados pela tempestade. Durante o temporal, houve uma forte chuva de granizo, somada a ventos de mais de 125 km/h, que deixou imóveis destelhados e provocou danos em coberturas, como telhas quebradas, perfuradas ou arrancadas, além de outros danos estruturais.

Após o temporal, muitos moradores iniciaram os reparos. Ao longo da semana, era possível encontrar pessoas sobre telhados em diferentes regiões da cidade, instalando lonas provisórias ou consertando estruturas danificadas.

“Devido à chuva está muito frequente queda de telhado com traumas no crânio e fratura de coluna”, afirmou o médico.

Os internamentos envolvem casos de ferimentos graves, a maioria com necessidade de intervenção cirúrgica.

Osugue destaca que é necessário que os moradores sejam orientados acerca de como proceder em casos que necessitem de manutenção no telhado, para que sejam evitados acidentes graves.

“Precisamos alertar a população sobre os riscos de se fazer esse serviço sem os equipamentos, sobretudo de segurança e proteção individual, além da habilidade necessária”, pontua.

Acidentes no Dom Romeu Alberti e Michel Soni mobilizam bombeiros

Entre os feridos está um homem de 56 anos que caiu do telhado de uma casa na manhã de ontem, na Rua São Sebastião, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana. Segundo informações do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, a vítima caiu em pé de uma altura de aproximadamente 3 metros, após perder o equilíbrio durante o serviço.

Ele estava realizando reparos no telhado da casa do filho. Segundo apurado pela reportagem, os danos não seriam decorrentes do temporal registrado na semana passada. O homem foi encaminhado ao Hospital da Providência.

No período da tarde, um homem de 31 anos também ficou ferido após cair do telhado de uma casa no Núcleo Habitacional Michel Soni. O acidente ocorreu no momento em que a vítima realizava a manutenção e a troca de telhas do imóvel. Ele foi encaminhado pelo Siate ao hospital com suspeita de traumatismo craniano.