Herdeiro, guru, dono da verdade?

A vaidade de um fundador quase sempre custa caro. Mas, pelo menos, costuma vir acompanhada de uma obra. Ele pode transformar a empresa em monumento pessoal, rejeitar qualquer ideia que não tenha nascido de sua cabeça e chamar de “visão” aquilo que todos chamam, em voz baixa, de teimosia.
Ainda assim, existe uma história que explica o delírio: noites mal dormidas, riscos, perdas, escolhas e consequências. Não é desculpa. Mas são cicatrizes.
O sucessor iludido é outra espécie.
Recebe a empresa pronta, o sobrenome embalado e a convicção de que o universo o escolheu para inaugurar uma nova era na humanidade. Não construiu o prédio, mas quer reformar a arquitetura. Não escreveu o primeiro capítulo, mas já se apresenta como autor da obra completa.
Olha no espelho e enxerga um ungido. Abre a boca e transforma noções elementares de gestão em revelações inéditas. Fala de cultura, propósito, inovação e liderança como se tivesse descido do monte com as tábuas da governança. O problema é que a equipe já ouviu aquilo em cursos, livros, reuniões e até em canecas corporativas.
Nas redes sociais, a fantasia ganha iluminação. Ele paga por visibilidade, reúne uma plateia fabricada e confunde aplauso comprado com autoridade. Depois acredita que está sendo perseguido por invejosos, quando as pessoas apenas tentam entender o que aconteceu com aquele rapaz que herdou uma empresa e passou a se narrar como acontecimento histórico.
Essa vaidade não é custo fixo. É usina de decisões caras. Cada resistência vira prova de vanguarda. Cada crítica confirma sua genialidade. Se fracassa, culpa a equipe. Se acerta por acaso, encomenda uma biografia.
Empresa familiar não precisa de messias, influencer nem filósofo de corredor. Precisa de competência, humildade, disciplina e resultado.
O sobrenome pode abrir a porta. Só o trabalho impede que a casa desabe.