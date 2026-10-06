Inter e Corinthians fazem duelo direto contra a zona de rebaixamento

Internacional e Corinthians se enfrentam hoje, às 19h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em um confronto direto contra o rebaixamento pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno de ambas as equipes aos gramados após duas semanas de pausa por conta da Data Fifa, com os dois clubes focados no principal objetivo da temporada, que é evitar a queda para a Série B.

O Corinthians chega pressionado por um jejum de sete partidas sem vitórias e pelas recentes eliminações na Copa do Brasil e na Conmebol Libertadores. O clube paulista ocupa a 14ª colocação na tabela, com 32 pontos, quatro a mais que o rival desta rodada.

O Internacional vive situação ainda mais delicada, amargando a 18ª posição no Z-4. Com apenas um triunfo nas últimas 11 rodadas, o Colorado demitiu o técnico Paulo Pezzolano e promoverá a estreia de Eduardo Baptista no comando da equipe. Para escapar da degola, os gaúchos calculam precisar de 17 dos 30 pontos que ainda disputarão no torneio. As duas equipes acompanham de perto a situação do Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que soma 31 pontos e possui um jogo a menos.

Para a sua estreia, Eduardo Baptista não contará com o atacante Sanabria, que trata uma lesão na panturrilha esquerda. O goleiro Rochet, afastado desde a Copa do Mundo por uma hérnia de disco, segue como dúvida, mas a equipe terá o retorno do volante Villagra. O Internacional deve ir a campo com Anthoni ou Matheus Cunha no gol; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia compondo o sistema defensivo; Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick no meio-campo; e Vitinho, Alerrandro e Bernabei no ataque.

Do lado corintiano, o desfalque confirmado é o zagueiro Gabriel Paulista, machucado, além de Carillo, que está a serviço de sua seleção. O lateral Matheus Bidu é dúvida, mas deve atuar no sacrifício. A grande novidade da equipe é o retorno do atacante Yuri Alberto, que interrompe uma sequência de ausências iniciada em 30 de julho e volta a ser relacionado. O técnico deve escalar o Timão com Hugo Souza na meta; Matheuzinho, Iago Machado, Gustavo Henrique e Matheus Bidu ou Anglieri na defesa; Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Kaio César no meio; e a dupla de ataque formada por Memphis Depay e Yuri Alberto.

BOTAFOGO X VASCO

O clássico entre Botafogo e Vasco, que se enfrentam hoje às 20h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, interessa diretamente a Inter e Corinthians. O Glorioso, atualmente com 35 pontos, busca se recuperar da derrota por 2 a 0 sofrida para o Mirassol no interior paulista. Uma vitória pode reaproximar o time da zona de classificação para a Conmebol Libertadores, enquanto um revés liga o sinal de alerta e aumenta a preocupação com a parte de baixo da tabela.

Do outro lado, o Vasco, com 31 pontos, também entra em campo com a necessidade de se afastar do perigo do rebaixamento. Apesar de conviver com a ameaça desde o início da temporada, o Cruzmaltino chega com os ânimos renovados após aplicar uma sonora goleada de 5 a 0 sobre o Coritiba na última rodada. Historicamente, no entanto, o retrospecto recente é desfavorável à equipe de São Januário, que não vence o rival alvinegro pelo Brasileirão desde 2023, tendo perdido os dois confrontos do ano passado e sofrido um revés por 2 a 1 no primeiro turno da atual edição.