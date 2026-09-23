Ivaiporã abre inscrições para programas de residências médica e multiprofissional

A cidade de Ivaiporã abriu nesta quarta-feira (23) as inscrições para os novos programas de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade e de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, lançados neste ano. Os editais oferecem 12 vagas de acesso direto, além da formação de cadastro reserva, com o objetivo de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de uma qualificação focada na Atenção Primária. O prazo para os candidatos garantirem a participação nos processos seletivos termina no dia 19 de novembro.

O programa de Medicina de Família e Comunidade, com duração de dois anos, conta com duas vagas diretas e atrai pela remuneração. Além da bolsa padrão estipulada pelos ministérios da Educação e da Saúde, no valor de R$ 4.106,09, o residente receberá uma verba municipal complementar de R$ 6 mil referente a auxílio-moradia e alimentação, ultrapassando os R$ 10 mil mensais. Já a Residência Multiprofissional oferta dez vagas diretas, distribuídas igualitariamente com duas oportunidades para cada uma das seguintes áreas: enfermagem, psicologia, fisioterapia, educação física e serviço social. Para este grupo, a bolsa é a padrão de R$ 4.106,09.

Ambas as modalidades exigem carga horária de 60 horas semanais no formato de treinamento em serviço. A grade é composta por 80% de atividades práticas e 20% de teoria, sempre com o acompanhamento de preceptores. O eixo de atuação dos residentes será a Estratégia Saúde da Família (ESF), mas o trabalho se estenderá por toda a rede de assistência municipal, englobando equipamentos como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), entre outros.

Os programas são coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ivaiporã e pelas comissões de residência (Coreme e Coremu). A estruturação pedagógica e acadêmica é fruto de uma parceria com a Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí (Fatec), sendo que o formato multiprofissional conta ainda com o apoio do campus local da Universidade Estadual de Maringá (UEM). O município aposta na iniciativa para modernizar o cuidado prestado à população, priorizando o trabalho interdisciplinar.

Os interessados deverão se submeter a um processo seletivo composto por avaliação curricular e uma prova objetiva, agendada para o dia 13 de dezembro. As taxas de inscrição custam R$ 550 para o edital médico e R$ 250 para o multiprofissional. Candidatos que pertençam a famílias de baixa renda e que estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal podem solicitar a isenção do pagamento, conforme as regras detalhadas nos editais.