Morre aos 80 anos, pioneiro da construção Luiz Hirose

Faleceu na madrugada de ontem no Hospital da Providência, onde estava internado há cerca de 30 dias, o empresário apucaranense e pioneiro da construção civil Luiz Katsutoshi Hirose. Com forte atuação na construção civil, além de ser economista e administrador de empresas, Hirose construiu uma trajetória marcante na cidade. Além do legado no setor imobiliário e empresarial, Luiz Hirose era reconhecido pelo intenso engajamento comunitário e esportivo.

A dedicação a entidades sociais e o incentivo ao esporte marcaram as homenagens ao empresário. Sua contribuição para o desenvolvimento e a vida comunitária do município foi destacada pelo prefeito Rodolfo Mota, em nota oficial. “Dono de um carisma contagiante e de uma generosidade ímpar, seu legado de trabalho, solidariedade e compromisso com as pessoas permanecerá na história da cidade”, disse.

A Câmara Municipal de Apucarana decretou ontem luto oficial pelo falecimento do empresário. O presidente da Câmara, Danylo Acioli, em nome do legislativo, lamentou a perda e destacou a amizade e a bondade de Luiz Hirose.

“Consternado pelo falecimento de um amigo, mas, mais do que isso, ele foi a representação mais clara de bondade que conheci na vida pública”, declarou.

O deputado federal Beto Preto (PSD) também destacou a contribuição do empresário. “Luiz deixa sua marca pela dedicação à comunidade, pelo incentivo ao esporte amador, especialmente ao futsal, e pelo espírito solidário e filantrópico que sempre o acompanhou”, comentou, em nota.

O presidente da Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Apucarana (AEAA), Hugo Koiti Suzuki, também destacou a trajetória do empresário. “O senhor Luiz Hirose foi uma figura muito importante na construção civil de Apucarana, sendo um grande apoiador da fundação da associação dos engenheiros e arquitetos de Apucarana AEAA. A construtora Hirose está associada a história da engenharia civil de Apucarana. O sr. Luiz é um grande exemplo de empresário e empreendedor “, comentou.

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), entidade da qual o empresário foi diretor, também manifestou pesar.

Ele deixa a esposa, Amélia Hirose, três filhos e quatro netos. O sepultamento aconteceu ontem, no Cemitério Cristo Rei.