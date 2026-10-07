Nasce 1º bebê da maternidade do Hospital Regional de Ivaiporã

Às 14h20 desta terça-feira (06), os pais Rodrigo Cordeiro e Bianca Masiero conheceram Felipe, o primeiro bebê nascido na nova ala Materno-Infantil do Hospital Regional Marcelo Reis, em Ivaiporã. O menino nasceu saudável, grande e forte, pesando 3,138kg e medindo 48 cm e foi o primeiro a vir ao mundo na maternidade.

O pai conta que Bianca foi fazer uma visita guiada da maternidade, e depois passou por uma consulta com as enfermeiras e obstetra na última quinta-feira. “Ela ficou encantada com a estrutura e então, na terça-feira (06), rompeu a bolsa. Fomos até a UPA, rapidinho fomos encaminhados ao Hospital Regional. Fomos muito bem atendidos por toda a equipe de médicos e enfermeiros”, contou o pai. Bianca se internou na madrugada às 5 horas da manhã, e a evolução do parto foi dentro do previsto.

Logo depois de Felipe, Nuria Inhfé Lucas Ferreira foi a segunda bebê nascida no local, às 20h14. A primeira menina nascida na nova maternidade chegou ao mundo pesando 3.344 kg e integra uma família do município de Cândido de Abreu. Segundo o diretor do Hospital, Hemerson Saqueta, os atendimentos da nova ala Materno-Infantil, localizada no primeiro andar do prédio, começaram na última segunda-feira (05) e, desde então, já realizou 14 consultas obstétricas, 18 consultas de visitas guiadas e três internações para realização de partos.

A nova estrutura recebeu do Governo do Estado do Paraná, por meio da Sesa, R$ 1,1 milhão de investimento na modernização do parque tecnológico e do mobiliário especializado, que conta com suporte de equipes multiprofissionais, corpo médico especializado continuado de 24 horas. O espaço reformado especialmente para a maternidade conta com novas acomodações de suporte avançado e humanização, unificando o atendimento materno-infantil à estrutura principal do hospital geral. São 13 quartos, sendo três destes leitos chamados de PPP (pós-parto, parto e puerpério) - preparados com camas multifuncionais, analgesia de parto, métodos não farmacológicos de alívio da dor e presença garantida de acompanhante com privacidade, em um acolhimento seguro e humanizado.