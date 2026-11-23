Por 10 votos a 5, a Câmara de Arapongas cassou ontem o mandato do vereador Paulo Grassano (PP). O placar atingiu o mínimo de dois terços exigido para a perda do cargo. Após a votação, Grassano classificou a decisão como política e disse que vai recorrer à Justiça.

A sessão durou mais de sete horas e incluiu a leitura dos relatórios da comissão processante, manifestações dos vereadores e a apresentação da defesa. Com a proclamação do resultado, a presidência da Câmara determinou a elaboração e a promulgação do decreto legislativo de cassação e a comunicação à Justiça Eleitoral. O suplente Marcos da Associação Algo Novo será convocado para assumir a vaga.

“Nós vamos recorrer à Justiça, porque a gente sabe que foi uma cassação extremamente política, não tem absolutamente nada de errado”, afirmou Grassano em entrevista após a sessão.

O vereador atribuiu o resultado ao impedimento do vereador Toninho da Ambulância e à convocação do suplente Miguel Messias, que votou pela cassação. Segundo Grassano, Toninho havia sinalizado que votaria pela manutenção do mandato.

Grassano também afirmou que o suplente não acompanhou as oitivas da comissão processante e criticou a presidência da Câmara pela condução do processo.

Protocolada em 17 de novembro de 2025, a denúncia apontava possíveis irregularidades na contratação da SSBarcar Veículos Ltda. pela Prefeitura de Arapongas para serviços de manutenção em garantia de veículos Renault da frota municipal.

De acordo com a denúncia, Grassano teria sido sócio da empresa até agosto de 2024, quando seu irmão assumiu a posição. O documento também atribuía ao vereador participação e funções de direção na Aravel, empresa registrada em nome dos pais dele. A acusação citava a regra municipal que proíbe vereadores de firmar ou manter contratos com o Executivo.

Grassano teve duas horas para apresentar sua defesa, acompanhado do advogado Elflay Miranda. Na tribuna, negou as acusações e afirmou que os contratos não causaram prejuízo ao município. Também mencionou os 1.576 votos que recebeu na eleição. “Vocês não estão cassando um mandato, mas são 1.576 pessoas que vão ser caladas”, declarou.

Pela cassação votaram Cecéu, Levi do Handebol, Luisinho da Saúde, Márcio Nicke, Meiry Farias, Miguel Messias, Professor Marcelo Junio, Silvano dos Santos Alves, Simone Almeida e Valdecir Pardini.

Contra a cassação votaram Alexandre Juliani Sorriso, Arnaldo do Povo, Aroldo Pagan, Décio Rosaneli e Marilsa Staub.