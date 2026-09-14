Paraná lança linha de microcrédito de R$ 30 milhões para agricultura familiar

O Governo do Paraná anunciou uma nova opção de financiamento voltada aos agricultores familiares que enfrentam barreiras técnicas para acessar o crédito bancário tradicional ou o Plano Safra. Por meio da Fomento Paraná, o Estado lança oficialmente a linha Microcrédito Rural, que contará com um fundo de R$ 30 milhões disponível a partir desta terça-feira (15). A iniciativa foi desenhada para atender às necessidades de microempreendimentos do campo, oferecendo condições especiais para fortalecer a produção local.

A injeção financeira busca suprir uma lacuna histórica no Estado, onde 73,5% dos estabelecimentos rurais não conseguem crédito convencional. O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou neste sábado (12) que o recurso pode ser usado como capital de giro, compra de maquinário ou melhoria da infraestrutura. Segundo ele, o acesso ao dinheiro mais barato do país tem um efeito cascata. “Quando você aumenta a renda do agricultor e de qualquer setor, isso movimenta a economia e eleva a qualidade de vida da população. Com esse recurso, o pequeno agricultor consegue melhorar sua vida melhorando a sua produção, naturalmente ajudando a sua cidade e a sua região a prosperarem”, resumiu.

O agronegócio representa hoje 33,86% do Produto Interno Bruto (PIB) paranaense.

O programa é dividido em duas modalidades, com destaque para o incentivo à liderança feminina. O Microcrédito Mulher Rural, destinado às produtoras que gerenciam unidades familiares, tem taxa de juros zero para pagamentos em dia. Já para os homens, a taxa é fixada em 0,78% ao mês. Para solicitar o recurso, é exigida a inscrição ativa no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). Produtores cadastrados há mais de 12 meses podem financiar até R$ 20 mil, enquanto os inscritos há menos tempo têm limite de R$ 10 mil. Em ambos os casos, o prazo de quitação é de 36 meses, com até três meses de carência.

A desburocratização e a inclusão social foram os pontos reforçados pelo diretor-presidente da Fomento Paraná, Claudio Stabile. Ele explicou que o programa oferece um crédito justo e viável para o produtor, eliminando a exigência de garantias complexas ou a venda casada de produtos financeiros praticada por algumas instituições.

COMO ACESSAR AS LINHAS

Os agricultores interessados em acessar o financiamento devem procurar os agentes de crédito disponíveis nas prefeituras ou os extensionistas do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR). A nova modalidade passou por um projeto-piloto em sete municípios paranaenses e segue as diretrizes do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. A medida reforça a atuação da Fomento Paraná, que desde 2019 já liberou mais de R$ 674 milhões em operações de até R$ 20 mil para pequenos empreendedores em todo o Estado.

