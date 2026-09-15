Prefeitura abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 18, 1 mil

A Prefeitura de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, anteontem as inscrições para dois concursos públicos destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade. As seleções visam o preenchimento de 15 vagas e a formação de cadastro de reserva para diversas áreas da administração municipal, oferecendo salários iniciais que variam de R$ 1.621,00 a R$ 18.106,37. Os interessados devem efetuar a inscrição até as 23h59 do dia 13 de outubro, exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação Fafipa, organizadora dos certames.

O primeiro edital, de número 251/2026, prevê contratações pelo regime estatutário para ensino fundamental, médio e superior. As jornadas de trabalho para essas funções oscilam entre 20 e 40 horas semanais, existindo ainda cargos com regime de escala de 12 por 36 horas. As taxas de inscrição variam de R$ 50 a R$ 90 (Ver infográfico).

O segundo edital é voltado à formação de cadastro de reserva para empregos públicos, com contratações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Neste caso, as chances são exclusivas para profissionais de nível médio, nos cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. A jornada de trabalho para ambas as funções é de 40 horas semanais, com remuneração fixada em R$ 3.242,00. A taxa de inscrição custa R$ 70. Para os dois certames, o período destinado à solicitação de isenção da taxa vai de 14 a 18 de setembro.

A avaliação dos candidatos ocorrerá por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, que estão previstas para o dia 1º de novembro.

Dependendo do cargo escolhido no edital estatutário, os inscritos também poderão ser submetidos a etapas complementares, como provas práticas, testes de aptidão física ou avaliação de títulos. A validade das seleções será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período, a critério da administração municipal de Ivaiporã.